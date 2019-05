Det er området her i Salpetermosen, der danner genstand for stridighederne. Et område af mosen skal nemlig bruges som parkeringsplads til det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, og det er DN Hillerød stærkt utilfredse med. Foto: Allan Nørregaard

Naturklage rammer hospital

Hillerød - 01. juni 2019 kl. 04:01 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kan ikke gå og vente på sådan en klagesag.

Sådan siger Per Tærsbøl (K), formand for den politiske følgegruppe for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, efter Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Hillerød har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over, at Hillerød Kommune har givet dispensation til, at der kan bygges en p-plads til det kommende hospital i et fredet moseområde. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Kommunen har givet tilladelse til, at mosen nedlægges, og at der udpeges nogle engarealer som erstatningsnatur. Det, mener vi, er helt forkert. Det er ikke tungtvejende samfundsinteresser for at nedlægge mosen, at man gerne vil lægge en parkeringsplads der, hvor mosen er. Parkeringspladsen kan lægges et andet sted, siger Ulrik Ravnborg, medlem af DN Hillerød.

Ifølge Ulrik Ravnborg kan det tage mellem et og tre år for klagenævnet at behandle klagen, men planen er, at det nye hospital - med alt hvad dertil hører - skal stå færdigt om tre år.

- Jeg synes, Naturfredningsforeningen skulle koncentrere sig om at hjælpe hospitalet frem for at lave sådan en sag ud af det. Jeg synes, der her er nogle samfundsforhold, man må tage højde for, siger Per Tærsbøl.

Det er et 16.400 kvadratmeter stort område, som er udpeget til ny parkeringsplads.