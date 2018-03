Mange borgere var i februar mødt op hos J. Jensen i Uvelse for at høre mere om det planlagte genbrugscenter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Naturfredningsfolk vil bremse genbrugsvirksomhed

Hillerød - 15. marts 2018 kl. 09:31 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bliver J. Jensens genbrugsvirksomhed for byggeaffald en realitet? Nu skal vore politikere virkelig til eksamen, mon de består?

De to spørgsmål stilles af Danmarks Naturfredningsforening (DN), der i et brev til Hillerød Byråd håndfast udtrykker bekymring for planerne om at give firmaet J. Jensen tilladelse til opbygge en genbrugsvirksomhed, et såkaldt upcyclingcenter, for byggeaffald på Højlundevej i Uvelse.

Brevet er underskrevet af Jørgen Nielsen, der er formand for lokalafdelingen af DN, og der peges på, at det vil have store konsekvenser for området at realisere projektet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Kommuneplanen tilsidesættes, et lokalområde udsættes for store gener og miljø og grundvand risikerer at lide skade. Alt dette skal vores politikere være klar over. De risikerer at sige ja til et projekt, hvis ubehagelige konsekvenser med usvigelig sikkerhed viser sig, efterhånden som der kommer gang i aktiviteterne. Støjmæssigt vil det være en katastrofe, som modarbejder enhver hensigt, der forsøger at begrænse den øgede støjbelastning i vores omgivelser. Politikerne må ikke lade sig narre af, at der blot tales om en udvidelse af noget eksisterende, og at en samfundsnyttig affaldsopgave blokeres, såfremt J, Jensen ikke får lov at etablere sin virksomhed i Hillerød kommune. Det har ingen hold i virkelighedens verden. Endelig er det vigtigt at slå fast, at ingen nok så god miljøregulering kan forhindre skader som følge af dårlig planlægning.«

Brevet fra DN afsluttes med at der udtrykkes håb om »at politikerne nu trækker i håndbremsen og siger nej til dette totalt fejlplacerede projekt. Det kan nås endnu. Fastholdes projektet imidlertid, vil det med stor sandsynlighed ramme de politikere, som med bind for øjnene lod sig rive med af usande påstande, planmæssig inkompetence og manglende evne eller vilje til at forstå konsekvenserne af en tilladelse.

Avisen har forsøgt at få en kommentar til brevet fra Danmarks Naturfredningsforening fra udvalgsformændene Dan Riise (V), Arkitektur, Byplan og Trafik samt Louise Colding Sørensen (S), Natur, Miljø og Klima, men det er ikke lykkedes.