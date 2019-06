Det er området her i Salpetermosen, der danner genstand for stridighederne. Et område af mosen skal nemlig bruges som parkeringsplads til det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, og det er DN Hillerød stærkt utilfredse med. Foto: Allan Nørregaard

Naturfolk protesterer mod p-plads

En mose som den, der er i Salpetermosen, er ikke bare sådan lige at erstatte. Det vurderer Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Hillerød, som derfor har klaget over, at Hillerød Kommune har givet dispensation til, at et 16.400 kvadratmeter stort område i mosen kan omdannes til parkeringsplads tilhørende det kommende Nyt Hospital Nordsjælland.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her