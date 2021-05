Natteravnene og Kirke Care er i byen igen

De frivillige vil igen være til stede for at skabe ro og dele slikkepinde ud i nattelivet

Nu er det ved at være tid til, at Natteravnene og Kirke Care igen er tilstede i Hillerød midtby.

Det er ellers ikke blevet til mange aftenture på Torvet, Posen og omkring Slotssøen for frivillige fra de to foreninger det seneste års tid. De har holdt Corona-pause ligesom alt andet i Hillerøds centrum.

"Samtidig kan vi mærke, at de glæder sig over, at Natteravnene og Kirke Care er med dem i byen".

Grupperne er klar over, at behovet for Natteravne og Kirke Care i Hillerød nok ikke er så stort i den kommende tid, hvor byen lukker tidligt ned. Men de glæder sig til at komme i gang og møde folk i byen, fortæller de.