Når hele ens økonomiske grundlag ligger i salg af øl, shots og lækre drinks, så er det svært at få forretningen til at løbe rundt.

Send til din ven. X Artiklen: Nattelivet bløder: - Det er en ren underskudsforretning at holde åbent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nattelivet bløder: - Det er en ren underskudsforretning at holde åbent

De nyeste tiltag i kampen for at begrænse corona-smitten betyder, at barer og restauranter skal lukke klokken 22

Hillerød - 14. oktober 2020 kl. 05:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det er efterhånden meget lang tid siden, at der har været liv på dansegulvene på Hillerøds barer og diskoteker, og med de nyeste corona-restriktioner ser det nu ud til, at der atter vil gå måneder før, der for alvor sparkes gang i nattelivet i igen.

For barerne i Hillerød har de seneste måneder været rigtig hårde, og da de nye restriktioner stiller krav til, at store dele af restaurationsbranchen lukker ned klokken 22, har Crane Brothers på Torvet ikke haft andre muligheder end igen midlertidigt at lukke helt ned for gæster.

"Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at vi ikke kan holde åbent, men det kan simpelthen ikke betale sig for os. I Hillerød går folk først i byen meget sent. Normalt har vi gæster fra 21 til 03, og dermed er der ikke noget grundlag for at holde åbent nu," lyder det fra Morten Varano, der er medejer af den farvestrålende bar.

Også for Torvets andet store gå-i-byen-sted, The Old Irish Pub, har de seneste måneder været noget af en udfordring - og selvom det heller ikke her har kunnet betale sig at holde åbent, har kædens ejer, Kristian Blak, alligevel valgt at gøre det.

"Det er en ren underskudsforretning at holde åbent lige nu. Når vi så alligevel har valgt at gøre det, er det 100 procent alene for at vores medarbejdere kan få nogle timer," fortæller han.

Med de nye restriktioner oplever Kristian Blak, at gæsterne er begyndt at blive væk, og det er helt forståeligt, siger han. Han sammenligner de nyeste tiltag med at stoppe et biografhit allerede fem minutter efter, at filmen er sat i gang.

"Der er da ingen, der gider at gå i biografen for at se den nye Robert de Niro-film, for så at blive sendt hjem, inden introen er rullet over skærmen. Det er det allerbedste billede, jeg kan give på det, som politikerne gør ved vores erhverv lige nu," siger han.

Hos Crane Brothers er der også fuld forståelse for, at folk bliver hjemme. Ifølge Morten Varano ville længere åbningstider dog ikke engang være en garanti for flere gæster, fordi alle er blevet så opmærksomme på at følge råd og retningslinjer.

"Vi er alle blevet opmærksomme på, at det ikke er en god idé at tage ud blandt for mange - hverken i byen eller til privatfester. Myndighederne har gjort klart, at vi skal passe bedre på os selv, og det tror jeg mange lytter til. Derfor er jeg ret sikker på, at der heller ikke ville komme særlig mange, selvom vi havde længere åbent," forklarer han.

Hvorfor må 7-Eleven? Mens Morten Varano har forståelse for de nye tiltag i kampen mod corona, sår Kristian Blak sin tvivl ved regeringens og folketingets beslutninger.

"Det her handler kun om politik og ikke om andet. De har taget vores rettigheder - det gjorde de allerede, da Danmark lukkede ned i foråret. Den her branche dør af de her tiltag, men det tror jeg egentlig også er ok for politikerne," fortsætter han.

For Kristian Blak er der ingen logik i de tiltag, som politikerne og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Mens hans barer skal lukke klokken 22, må 7-Eleven holde døgnåben - dette til trods for, at 7-eleven er en menneskemagnet i myldretiden.

"7-Eleven er i øjeblikket Danmarks største restaurationsvirksomhed, og de må holde åben hele døgnet, selvom der er lange køer, hvor folk står tæt, flere gange i døgnet. Det er så godt et eksempel på, at der ikke er nogen logik bag de her tiltag," siger han.

"Vi overlever" Hos Crane Brothers er indstillingen til de nye tiltag, at de er udarbejdet af en grund. Derfor følger Morten Varano dem glædeligt, selvom det gør ondt på forretningen.

"Vi har selvfølgelig ikke lyst til at være med at til at sprede smitten yderligere, og derfor følger vi retningslinjerne med glæde".

Ifølge ham skal Crane Brothers nok overleve krisen. Da restriktionerne blev lempet henover sommeren, så Morten Varano, hvordan folk igen myldrede tilbage til cocktailbaren.

"Vi så, hvordan alle vores stamgæster kom igen, som vi åbnede mere op. Det tror vi på, at de også vil gøre, når vi igen må holde åbent i nattetimerne, og derfor skal Crane Brothers nok klare sig," forsikrer han.

Selvom coronakrisen også har ramt The Old Irish Pub-kæden hårdt og tiltagene for Kristian Blak ikke er i nærheden af at være logiske, så glæder han sig bare over, at baren har haft nogle gode år førhen. Ifølge ham er det de år, der nu skal redde ham og The Old Irish Pub-universet.

"Vi er heldige, at vi har haft nogle så gode år, som vi har. Det er der ikke mange, der har haft. Vi skal nok overleve, og vi gør os klar til at åbne mere op, så snart vi får lov, men sådan bliver det ikke," afslutter han.