Nationalparken åbnes med duatlon

Hillerød - 03. maj 2018

Et duatlon i smukke omgivelser bliver en af mange aktiviteter, når Nationalparken Kongernes Nordsjælland bliver indviet i Hillerød i første weekend af juni, hvor der er planlagt en fest i anledningen af åbningen.

Langgarvernes duatlon løbet af stabelen søndag den 3. juni. Her får deltagerne mulighed for at udforske en del af den nye nationalpark, når de skal løbe, cykle og igen løbe rundt i det smukke landskab omkring Hillerød. Det er noget Langgarvernes næstformand, Michael Sørensen, ser frem til.

- Vi glæder os til at afholde en duatlon i naturskønne omgivelser, og så glæder vi os over, at der bliver ved med at være mulighed for at løbe i skovene i de næste mange år, siger Michael Sørensen i en pressemeddelelse.

Der er mulighed for at prøve kræfter med to forskellige ruter - begge med start fra Frederiksborg Byskole. Den korte rute består af først 5 kilometer løb efterfulgt af 20 kilometer på jernhesten, inden løbeskoene igen skal i aktion på de sidste 2,5 kilometer.

Den lange rute er samme opskrift - bare dobbelt op på antal kilometer.

Løbet ligger helt i begyndelsen af sæsonen for triatlon- og duatlon-løb.

- Det er et rigtig godt tidspunkt til en duatlon, fordi det er først på sæsonen, og deltagerne kan derfor bruge det til at teste sig selv af inden resten af sæsonen, siger Michael Sørensen.

Udover selve duatlon-konkurrencen vil der være gode lodtrækningspræmier til nogle af de heldige duatleter, fortæller Michael Sørensen.

Løbet får start og slut på Byskolen på Carlsbergvej, men tidspunktet for løbet er ikke fastlagt endnu.