Narkobilist standset i Gørløse

En 44-årig mandlig bilist fra Hillerød blev klokken 04.17 natten til onsdag 6. januar standset af en politipatrulje på Hovedvejen ved Lystrupvej.

Her viste et alkometer, at han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, oplyser Nordsjællands Politi.