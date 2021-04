Narkobilist prøvede at slippe for bøde

En 32-årig mand fra Hillerød forsøgte onsdag aften at udgive sig for at være en anden, da han blev sigtet for at køre bil, selvom han var påvirket af cannabis samt for at være i besiddelse af en mindre mængde hash. Den 32-årige blev standset på Kongens Vænge og fik ud over de to førnævnte sigtelser også en sigtelse for at have kastet anklage mod den person, som han udgav sig for at være.