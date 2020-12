Narkobilist havde joint på sig

En 25-årig mand fra Ølsted blev onsdag eftermiddag klokken 14.55 standset og sigtet for kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer samt for besiddelse af en joint, da han kom kørende ad Sigrunsvej i Hillerød. Manden blev taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som skal fastlægge den nøjagtige grad af påvirkning.