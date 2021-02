Politiet anholdt sent søndag en mand for narkokørsel på Overdrevsvejen. Arkivfoto

Narkobilist anholdt

Nordsjællands Politi standsede natten til mandag klokken 01.15 en 22-årig mandlig bilist fra Frederikssund på Overdrevsvejen i krydset ved Københavnsvej i Hillerød.

Her viste et narkometer, at bilisten formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel, oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.