Nævn underkender Hillerød Kommune i sag om flyveplads

Hillerød - 04. oktober 2021 kl. 08:43 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Det var forkert, da Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget i maj sidste år gav afslag på en ansøgning fra Freerslev Flyveplads om landzonetilladelse, så antallet af flyvninger kan fordobles fra 400 årlige flyvninger til 800.

Det har Planklagenævnet afgjort, efter at Freeslev Flyveplads' ejer Kjeld Thørup har klaget over udvalgets afgørelse.

Planklagenævnet har nu behandlet sagen og har ændret kommunens afgørelse til en tilladelse.

"Planklagenævnet finder - i lighed med Natur- og Miljøklagenævnet i 2013 - at der kan gives landzonetilladelse til en udvidelse af flyveoperationerne fra 400 til 800 årligt på ejendommen, idet hverken planlægningsmæssige eller landskabelige hensyn taler afgørende imod", skriver Planklagenævnet i sin afgørelse.

Overholder støjgrænser Nævnet lægger vægt på, at flyvepladsen er etableret på baggrund af en miljøgodkendelse i 1993 og senere godkendt ved landzonetilladelse i 2000, at flyvepladsen er placeret inden for et område, som i kommuneplanen er udlagt til støjende anlæg, herunder støjende friluftsanlæg, som kræver miljøgodkendelse, og at en udvidelse af flyvningerne overholder de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at der med det ansøgte ikke opføres ny bebyggelse eller sker en ændring af anvendelse.

Kommunen begrundede sidste år afslaget med, at en fordobling af flyvningerne ville medføre øgede gener for naboerne i form af støj og trafik.

Kommunen lagde vægt på, at kommuneplanen fastsætter, at aktiviteter skal placeres og drives, så de så vidt muligt ikke generer omgivelserne.

Ifølge Planklagenævnet bliver nabohensyn reguleret i forbindelse med en miljøgodkendelse.

Nævnet har derfor ikke taget stilling til det i forbindelse med landzonetilladelsen.

Sag har kørt i 20 år Historien om Freerslev Flyveplads på Roskildevej går helt tilbage til 2002, hvor daværende ejer af flyvepladsen Eigil Hangaard for første gang søgte om tilladelse til at få udvidet antallet af operationer fra 400 til 800 om året.

Efter 10 år med afslag og dialog med både Frederiksborg Amt og Hillerød Kommune besluttede kommunen i 2011 at give afslag på ansøgningen, fordi flere naboer havde gjort indsigelser mod flere flyvninger.

Men afslaget blev året efter ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet, fordi en udvidelse ifølge nævnet ikke ville skabe en trafikrisiko eller overskride støjgrænsen. I 2013 blev den nødvendige landzonetilladelse og miljøgodkendelse givet, men kommunen valgte at trække miljøgodkendelsen tilbage og foretage en nabohøring.

I 2017 besluttede politikerne, at fordi landzonetilladelsen og VVM-screeningen var mere end tre år gamle, skulle sagerne genbehandles. I 2020 gav politikerne så afslag på landzonetilladelsen.

Eigil Hangaard solgte i begyndelsen af året sidste år flyvepladsen til Kjeld Thørup fra Vedbæk. Frederiksborg Amts Avis har talt med Kjeld Thørup, der ikke har nogen kommentarer til Plannævnets afgørelse.

Dan Riise, formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget (V) tager nævnets afgørelse til efterretning.

- Man kan synes om det, hvad man vil, og vi synes, det er en dårlig ide at tillade en fordobling af flyvninger. Men fakta er, at det er ude af vores hænder, og at der nu er givet en tilladelse til landzone. Så skal man stadig have en miljøgodkendelse, og det er en sag for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, siger Dan Riise.

- Jeg synes, det er Ebberød Bank, at vi åbenbart skulle have sagt ja helt fra starten af, så jeg har svært ved at se, hvorfor det overhovedet skal for et politisk udvalg, tilføjer han.

