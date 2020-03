Det er snart to år siden, at Nordisk Perlite i Hammersholt klagede over, at Hillerød Kommune havde givet virksomheden 10 påbud. Nu er sagen endelig afgjort, og Miljø- og Fødevareklagenævnet giver kommunen medhold. Foto: Allan Nørregaard

Nævn stadfæster påbud til fabrik

Dermed stadfæster nævnet kommunens afgørelse om påbud og krav, der blandt andet betyder, at døre og porte skal holdes lukket, når der leveres perlite, at råperliten skal overdækkes, at der skal bruges afsug ved levering, og at lastbilerne skal fejes, inden de kører fra stedet igen. Nordisk Perlite havde klaget over Hillerød Kommune til Miljø- og Fødevareklagenævnet, da fabrikken mente, at påbuddet var ugyldigt, da sagen ikke var tiltrækkeligt oplyst, og at kommunen ikke har bevist, at virksomheden medfører forurening, eller at en eventuel forurening er væsentlig. Desuden er virksomheden uenig i to specifikke påbud, der handler om, at påfyldning af løst perlite til tankbiler skal ske uden udslip af perlitestøv, for eksempel ved brug af læssebælg med afsug, og at et græsareal nord for virksomheden skal beplantes for at undgå, at mindre perlitebunker på jorden blæser væk. De to punkter mente Nordisk Perlite burde tilsidesættes som ugyldige, da de allerede overholdes.

Hillerød Kommune handlede korrekt, da den tilbage i maj 2018 gav Nordisk Perlite 10 påbud og stillede krav til virksomhedens håndtering af råperlite for at forhindre støvflugt. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort.

