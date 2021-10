Der er altid masser af stemmesedler at tælle ved kommunalvalget. Men i Hillerød ville der være 10.000 flere, hvis alle vælgere deltog i valget. Foto: Allan Nørregaard

Næsten 10.000 stemte ikke ved KV17

Rigtig mange blev væk fra valget, da der sidst skulle vælges et byråd i Hillerød. Hvordan engagerer man de næsten 10.000 som ikke stemte?

Hillerød - 22. oktober 2021 kl. 16:59 Af Daniel Schlosser Kontakt redaktionen

Af 9.999 vælgere i Hillerød stemte ikke ved kommunalvalget i 2017, viser KMD's opgørelse over valgdeltagelsen. Det vil sige, at 28.808 ud af 38.807 stemmeberettiget begav sig til valgurnerne. Det svarer til en valgdeltagelse på 74,2 procent, hvilket faktisk er bedre end landsgennemsnittet, som er 70,8 procent. Men hvordan får man aktiveret de 9.999, der ikke gjorde, så flere får udfyldt deres stemmeseddel den 16. november?

Borgmester i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen, lægger vægt på, hvor vigtigt det er at få formidlet nødvendigheden af stor valgdeltagelse til kommunalvalget.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at det ikke er alle, der stemmer. Det er så vigtigt at minde alle om, hvor stor en del af vores velfærdssamfund som har med kommunen at gøre, så man har virkelig en demokratisk og en indholdsmæssig interesse i at sætte et kryds ved kommunalvalg, siger Kirsten Jensen.

I forhold til den generelle lave valgdeltagelse til kommunalvalg i hele landet, så viser forskningsrapporten "Valgdeltagelse ved kommunal- og regionsvalg 2017" lavet af Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, at blandt mange andre årsager, så kan en lavere mediedækning have en effekt på valgdeltagelsen.

Han har fx kigget på mediedækningen af kommunalvalget i 2013 over for valget i 2017, hvor valgdeltagelsen faldt. I perioden faldt antallet af artikler om kommunalvalg fra 35.810 til 24.901 i måneden op til valget i 2017 sammenlignet med valget i 2013.

Mens den generelle valgdeltagelse faldt fra 2013 til 2017 var der ifølge Kasper Møller Hansen en større andel af unge, der stemte ved valget, i 2017 i forhold til 2013. Men i Hillerød gik det den modsatte vej. De unge førstegangsvælgere er blandt de vælgergrupper, der har særlig dårlig valgdeltagelse, viser kommunens egne statistikker.

Derfor er det her, der skal gøres en indsats for at få valgdeltagelsen op.

- Vi har igen i år opfordret til at udvide antallet af valgsteder end de fysiske vi har på dagen, hvor blandt andet flere af vores uddannelsesinstitutioner skal blive til valgsteder, hvor man kan brevstemme. Det betyder, at vi kommer rundt med en bus til nogle af dem, også kan man brevstemme der, siger Kirsten Jensen.

Stem fra hjemmet Udover de unge førstegangsvælgere, kommer der også til at være flere andre muligheder for, at vælgere kan stemme lige der, hvor de er

- Dem som får hjemmehjælp får tilbudt at brevstemme hjemmefra, på plejehjemmene kommer der valgtilforordnede, så de kan afgive stemme der, og der kommer en valgbus ud til det østlige Hillerød, fordi man kan se, at det er et område, hvor der er særlig dårlig valgdeltagelse, siger Kirsten Jensen.