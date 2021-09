Nægter sig skyldig: Den fjerde af fem formodede gerningsmænd er nu varetægtsfængslet for knivstik

Politiet ser med ekstra stor alvor på sagen, fordi knivstikkeriet foregik ved højlys dag klokken 11.30 ved en uddannelsesinstitution, nemlig Teknisk Skole i Hillerød, hvor man gerne skulle kunne færdes sikkert, fremgår det af en pressemeddelelse. Foto: HIllerødpPosten

Den fjerde af fem formodede gerningsmænd bag knivoverfald på Teknisk Skole i Hillerød blev torsdag varetægtsfængslet.

En 22-årig mand er varetægtsfængslet i seks dage, sigtet for at være medskyldig i et knivstikkeri, som foregik i den nordlige ende af Teknisk Skole i Hillerød den 13. august i år.

Han nægter sig skyldig.

Tre unge mænd på 17, 18 og 19 år er allerede varetægtsfængslet i sagen, og deres fristforlængelse er om seks dage.

Derfor er den fjerde formodede medgerningsmand nu varetægtsfængslet i seks dage, forklarer anklager i sagen Isabelle Felsum fra Nordsjællands Politi.

- Så følges han med de andre, forklarer hun.

Det er anklagemyndighedens mål at få forlænget varetægtsfængslingen af alle fire sigtede i sagen om seks dage den 22. september.

En 18-årig mand blev stukket i baglåret ved knivstikkeriet. Imens fire formodede gerningsmænd nu er varetægtsfængslet, så er en femte formodet medgerningsmand stadig på fri fod.

Af hensyn til efterforskningen kan anklageren ikke oplyse, hvor de unge mænd er bosat.

Ved grundlovsforhøret torsdag sagde den 22-årige, at han selv havde meldt sig til politiet om onsdagen. Om morgenen om onsdagen havde politiet efterlyst den nu varetægtsfængslede 22-årige med billede og signalement, og lidt over middag meldte den 22-årige efter eget udsagn sig til politiet.

Særlig grov karakter Den 22-årige er sigtet for legemsangreb af særligt grov og farlig karakter, og det kan give fængsel i op til seks år.

Ifølge sigtelsen var det ikke den 22-årige varetægtsfængslede, som førte kniven og stak den 18-årige i baglåret, men derimod en af de tre unge mænd, som tidligere er blevet varetægtsfængslet i sagen, og som har fristforlængelse den 22. september.

- Meldte mig selv Den 22-årige ankom til grundlovsforhøret i sorte joggingsko med sort sål og sort og gråt Nike-joggingsæt. En person viste, at det var på stolen i midten, han skulle sidde, og han satte sig.

Da dommeren spurgte, om det var rigtigt, at han var blevet anholdt onsdag klokken 12.51, svarede han, at ja, det var det, og tilføjede.

- Jeg meldte mig selv.

Dommeren fik slået fast, at den 22-årige blev anholdt i forbindelse med, at han meldte sig selv, og dommeren gjorde det også klart for den sigtede, at han ikke havde pligt til at sige noget.

Inden dørene blev lukket kom det frem, at forsvarer Susanne Regitze Quedens og den sigtede havde nået at tale sammen, men at der ikke havde fundet en egentlig afhøring af den sigtede sted endnu, fordi det ikke havde kunnet lade sig gøre rent praktisk om onsdagen.

Forsvareren bad om navneforbud, hvilket dommeren imødekom. Anklager Isabelle Felsum ønskede lukkede døre, og det blev imødekommet, og derfor blev pressen sendt ud, efter sigtelsen var læst op.

På fri fod i en måned Vi har tidligere her i avisen beskrevet, at tre mænd på henholdsvis 17, 18 og 19 år er anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Nordsjællands Politi skriver i en pressemeddelelse, at de tre formodede gerningsmæng stadig sidder varetægtsfængslet, og de har altså ifølge anklager Isabella Felsum fristforlængelse 22. september.

I cirka en måned har to medgerningsmænd været på fri fod, og det fik onsdag morgen Nordsjællands Politi til at efterlyse de to unge mænd med billede.

Det begrundede politikommissær Anders Juul Jørgensen i en pressemeddelelse med, at det er et knivoverfald ved højlys dag ved en uddannelsesinstitution (Teknisk Skole i Hillerød), »hvilket vi ser med meget stor alvor på, da det er et sted, unge mennesker skal kunne færdes trygt og sikkert.« Politikommissæren sagde desuden i pressemeddelelsen, at de tre formodede gerningsmænd, som politiet har sigtet i sagen, ikke har villet oplyse politiet om deres medgerningsmænds identiteter, »og det er desværre heller ikke lykkedes at finde frem til dem ad andre efterforskningsveje.«

Efterlysningen fik, ifølge den 22-åriges eget udsagn ved grundlovsforhøret, den 22-årige til at melde sig selv senere om onsdagen, og han nægter sig skyldig.

Stadig én på fri fod En femte formodet medgerningsmand er stadig på fri fod og efterlyst.

Signalementet er: Mand, 17-22 år, lys i huden, almindelig af bygning. Iført omvendt mørk kasket med rødt motiv ved skyggen (muligvis en Gucci-cap med slangemotiv), mørk trøje med et lille mærke foran på venstre side af brystet, mørke joggingbukser med mønster ned langs siden samt mørke sko med en hvid bund.