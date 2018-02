J. Jensen vil have etableret et nyt upcyclingcenter på virksomhedens adresse i Uvelse. En nabogruppe stritter fortsat imod. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Nabogruppe ønsker byråd på nyt spor

Hillerød - 04. februar 2018 kl. 06:41 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er dumt at fortsætte ad et forkert spor, men klogt at turde ombestemme sig, inden det første spadestik er stukket i jorden.«

Sådan lyder det til slut i et brev fra foreningen J. Jensens Naboer til medlemmerne af Hillerød Byråd. Nabogruppens folk håber, at der med et nyt byråd efter valget er åbnet op for nye perspektiver på bl.a. deres sag, som går ud på at undgå etablering af virksomheden J. Jensens nye anlæg på Højlundevej i Uvelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nabogruppen erindrer om, at der i valgkampen op til kommunalvalget i november var meget fokus på en række virksomheders negative påvirkning af lokalmiljøet flere steder i Hillerød Kommune.

Svaret på henvendelsen fra J. Jensens Naboer er på vej. Det kommer fra Dan Riise (V), formand for Udvalget for arkitektur, byplan og teknik.

- Jeg vil svare J. Jensens Naboer, at vi gerne vil tage et møde med dem, hvori der også deltager medlemmer af udvalget samt repræsentanter fra forvaltningen. Vi vil gerne lytte til deres sag, siger Dan Riise.

Personligt er han dog af den opfattelse, at J. Jensens anlæg ligger udmærket i Uvelse.

- Jeg synes, at det er den rigtige placering, men jeg kan godt kan se, at der skal kigges nærmere på trafikken til og fra virksomheden.

- Men det er utopisk at tale om en placering på Solrødgård, for det har Hillerød Kommune ikke tilladelse til, siger Riise som replik til at nabogruppen har foreslået at der i stedet reserveres en del af området ved Solrødgård til J. Jensens planlagte aktiviteter. Gruppen mener, at beliggenhed der vil spille »smukt« sammen med de øvrige aktiviteter på området og med en optimal trafikal tilgængelighed for den tunge trafik til og fra upcyclinganlægget.

Det hører med til historien, at J. Jensen en overgang viste interesse i at rykke ind på Erhvervstrekanten i Hillerød, men opgav det i 2017 som følge af regeringens lempelser af planloven.