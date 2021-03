Se billedserie Hvad har ændret sig i forhold til den oprindelige vision for kræmmergrunden, spørger Jan Michael Lindgreen, som er grundejerforeningsformand på nabovej. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Naboer uforstående over for 25 meter høje erhvervsbygninger på kræmmergrunden

Grundejerforeningsformænd undrer sig over, hvorfor nyt lokalplansforslag hæver bygningshøjde fra 15 til 25 meter og giver mulighed for, at virksomheder i miljøklasse 5 kan rykke ind på grunden

Hillerød - 25. marts 2021 kl. 05:44 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Beboerne på Kighusbakken i Hillerød har kig ud over både mark og kraner, der hejser sig fra hospitalsbyggeriet ved Overdrevsvejen fra deres haver og vinduer. Og snart skal også virksomheder have lov til at bygge på kræmmergrunden, som beboerne kan skue ud over. Det er acceptabelt, at nyt erhvervsliv kan rykke ind ved Overdrevsvejen, som både helhedsplanen for den nye bydel Favrholm og et nyt lokalplansforslag lægger op til, mener grundejerforeningsformand Jan Michael Lindgreen - men han er uforstående over for, at kommunen i den nye lokalplan vil tillade virksomhederne at bygge i op til 25 meters højde.

"Er det virkelig det, man vil politisk? Ønsker man, at sådan nogle firkantede, 25 meter høje fabriksbygninger er det, man vil møde, når man kommer til området? Det betyder, at hele området ændrer karakter i forhold til den vision, der først blev præsenteret," siger han.

Jan Michael Lindgreen har selv deltaget i flere borgermøder om kræmmergrunden, og han forstår ikke, hvorfor den vision for området, som kommunen tidligere har præsenteret, pludselig skal ændre sig.

Hvorfor miljøklasse 5? Han er særligt uforstående over for, hvorfor kommunen vil tillade virksomheder i miljøklasse 5 på grunden, hvor det hidtil var planen, at kun virksomheder i miljøklasse 1-4 skulle tillades. Miljøklasse 5 er virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i industriområder.

"Hvis man tillader virksomheder i miljøklasse 5, så bliver det til et industriområde. Det gør en væsentlig forskel - og så på et så centralt hjørne, hvor man møder Hillerød. Og det skæmmer endnu mere med byggeri i op til 25 meters højde. Jeg savner en begrundelse for, hvorfor kommunen vil gå den her vej nu. Det er svært se behovet for det, medmindre kommunen har fået en henvendelse fra en virksomhed om det, som vi ikke kender til. Kommunen har jo hidtil tilkendegivet, at man selv med en byggehøjde på 15 meter og miljøklasse 1-4 havde et attraktivt projekt, som kunne tiltrække virksomheder. Så hvad er det, som har ændret sig?," spørger han.

På nabovejen Favrholmvænget savner grundejerforeningsformand Elisabeth Stieper Tofte også svar på, hvorfor både højden og miljøklassen skulle ændres nu.

"13. time" "På tidligere borgermøder har der været tale om væsentligt lavere bygninger og en anden miljøklasse. Så hvorfor er det pludselig blevet ændret i ikke bare 11., men 13. time, uden en mere transparent dialog? Jeg kunne godt ønske mig en mere klar argumentation for, hvad definitionen miljøklasse 5 betyder i praksis - betyder det, vi får en stor cheminova-lignende virksomhed derud, eller hvor står vi? Det virker meget diffust og svært for den almindelige borger at forholde sig til," siger hun.

Elisabeth Stieper Tofte nævner også, at de kommende virksomheder lægger sig op af Novo Nordisks smukke kursuscenter på Roskildevej:

"Det er så fint og flot, og det nye byggeri kan komme til at clashe med det. Det undrer mig, at man vil placere det lige der. Men hvad er det, der skal komme? Hvis det er en skorsten, så er det måske meget fornuftigt - men hvis det er en stor, bastant, brun bygning, så giver det ikke mening," siger hun og glæder sig over, at lokalplansforslaget skal i høring senere i processen.

I første omgang har Økonomiudvalget nu sendt planerne tilbage til debat i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

