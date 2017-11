Huset står i øjeblikket med et halvt stråtag og et halvt tegltag. Hillerød Kommune har givet tilladelse til at udskifte husets stråtag til et nyt tegltag. Det har fået Lille Lyngby Laugsråd til at klage. Foto: Allan Nørregaard

Naboer holdt ude i sag om tag

Hillerød - 29. november 2017

I centrum af Lille Lyngby, hvor landevejen snor sig forbi kirken, ligger der en perlerække af gårde med stråtag. Et idyllisk billede, som man har forsøgt at bevare med en lokalplan.

Men nu har en beboer fået tilladelse af Hillerød Kommune til at skifte sit tag fra strå til tegl.

Lars Drejer er beboer i byen, og han undrer sig over, at kommunen kan give tilladelser, som er imod lokalplanen.

- Det er fagligt svært at forstå, at det kan lade sig gøre at give tilladelse til udskiftning af et stråtag med teglsten, når det for alle andre i centrum af Lille Lyngby har været påbudt at bevare, forny og vedligeholde stråtaget på eksisterende ejendomme siden bevaringsplanen, lokalplan 28, blev vedtaget i 1996, siger Lars Drejer og fortsætter:

- Nu står Lille Lyngby med et hus, der er halvt tegltag og halvt stråtag, og som slet ikke passer ind i det bevaringsværdige landsbymiljø som lokalplan 28 står for, og vi alle har måtte rette os efter, eller det troede vi, siger Lars Drejer.

Lille Lyngby Laugsråd har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet og fået medhold i forhold til Hillerød Kommunes afgørelse. Planklagenævnet peger på, at udskiftningen kræver en dispensationsprocedure, fordi at den paragraf, som sagen hører ind under i lokalplanen, er en kompetencenorm. En sådan tilladelse fra Hillerød Kommune betragtes som en dispensation, hvilket kræver, at der har været en nabohøring efter Planloven.

Sagen har for nylig været i en nabohøring, som blev afsluttet den 10. november.

Lone Henriksen er sektionsleder for Miljø og Byg i Hillerød Kommune. Hun mener ikke, at kommunen har begået en fejl, selvom naboerne har fået medhold i deres klage.

- Planklagenævnet mener, at vi burde have lavet en naboorientering. Det gjorde vi ikke, fordi det ikke står i lokalplanen, siger Lone Henriksen.

I lokalplanen står der, at man skal søge hos kommunen, hvis man vil foretage ændringer som skift af tag, som er det, ejerne af huset har gjort. Men fordi Planklagenævnet vurderer, at det er en afvigelse fra lokalplanen, og at der er givet en dispensation fra lokalplanen, så har Lille Lyngby Laugsråd fået medhold i rådets klage.

- Som sagen står, er det nok ikke optimalt at pålægge min nabo at bringe taget tilbage til stråtag. Det vil være kostbart, og hvis jeg var i deres situation, ville jeg forlange at kommunen betalte. Så en dispensation er nok den forventede udgang på sagen, spår Lars Drejer.

Sagen kommer op på det næste udvalgsmøde den 5. december. Her forventes en afgørelse for, hvad der kommer til at ske.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med ejerne af huset, som ikke har ønsket at medvirke.