At der i fremtiden bliver bygget både stadion og boliger glæder Mathias Skarby, lokalrådsformand i Brødeskov. Han håber, at det vil skabe mere liv i lokalområdet og styrke det. Foto: Rudi Dalsgaard

Naboer glæder sig til ny stadionby

Hillerød Kommune kunne kort før jul fortælle, at de har lavet en aftale med selskabet Propreco, der sammen med FC Nordsjælland vil opføre et stadion i superligastørrelse samt træningsfaciliteter, et fodboldakademi og FC Nordsjællands administration. På sigt er der også planer om at opføre 2500 boliger i det nye kvarter.

Over de næste år bliver Nr. Herlevs 415 beboere naboer til et stadionkvarter i Favrholm.

