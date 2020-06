Se billedserie Sådan forventes byggeriet at se ud set fra Slangerupgade. Den røde bygning til højre er bagsiden af Føtex. Skærmbillede

Send til din ven. X Artiklen: Naboer frygter støj ved kæmpebutikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer frygter støj ved kæmpebutikker

Til borgermødet om det planlagte butiksbyggeri på Slangerupgade udviste de borgere, der så med, bekymringer trafik og støj.

Hillerød - 13. juni 2020 kl. 15:49 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aften var det tid andet digitale borgermøde i denne uge, hvor lokalplanen for et butiksbyggeri på Slangerupgade var på dagsordenen.

Her vil Frederiksborg Gruppen A/S, der er bygherrer på projektet, og investoren Innovator A/S opføre to store udsalgsvarebutikker på grunden, som ligger bag Føtex, hvor Frikirken Alive holder til i dag.

Byggeriet planlægges at blive 3600 kvadratmeter stort og 7,5 meter højt, fortalte Jesper Steen Lorentzen, der direktør i Frederiksborg Gruppen A/S.

Han kunne desuden fortælle, at der allerede er fundet lejere af udsalgsvarebutikkerne, men kunne endnu ikke løfte sløret for, hvilke butikker der er tale om. Han lagde dog ikke skjul på, at det er et projekt, han er stolt af at være en del af.

- For os giver det god mening at støtte op om detailhandlen i Hillerød bymidte og undgå en detailspredning, og derfor har vi længe haft kig på denne her grund. Vi har allerede et godt samarbejde med Føtex, og det gør, at området vil fungere som en helhed, frem for selvstændige små områder, sagde Jesper Steen Lorentzen.

Pilotering og brosten Et af de spørgsmål, der blev stillet i chatfunktionen, hvor borgere kunne spørge ind til projektet, var, om der skulle piloteres på grunden, hvilken bygherren bekræftede.

- Der skal piloteres i samme dybde som på Frederiksbro. Det vil tage to til tre uger, men vi vil selvfølgelig sørge for at overholde retningslinjerne for vibration og støj, svarede Jesper Steen Lorentzen.

Men den, der uden sammenligning fik lov til at besvare flest spørgsmål, var Alex Nielsen, der er vejingeniør i Hillerød Kommune. Spørgsmålene kredsede nemlig mest af alt omkring den trafik, som butikkerne vil skabe. Dette på trods af, at der blev fremlagt analyser, der viste, en øget trafik ikke vil skabe udfordringer på vejene omkring byggeriet.

Der blev blandt andet spurgt ind til trafikstøj, cykelforhold og parkering.

- Der er brosten på denne vejstrækning. Hvordan er der taget hensyn til det, samt den ekstra larm, spurgte en anonym.

- Det er rigtigt, at dele af Slangerupgade er brostensbelagt, men der vil ikke være indkørsel derfra. Viser det sig at være et problem, kan man opsætte skilte, der forbyder lastbiler at køre der, sagde Alex Nielsen.

Der blev også spurgt ind til, om der var taget højde for, at mange nye borgere vil flytte ind i boligbyggeriet på Frederiksbro, der ligger overfor grunden, inden for få år.

- Der er selvfølgelig altid en indkøringsfase, men der burde ikke være nogle udfordringer, og lyskrydset på Roskildevej er et levende signalanlæg, der tager højde for trafikken, sagde han.

Næste skridt i processen er, at projektet skal sendes i høring. Får Frederiksborg Gruppen lov til at opføre butikkerne, forventes kæmpebutikkerne at stå færdige i slutningen af næste år.