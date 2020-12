Naboer til J. Jensen er ikke begejstrede for virksomhedens planer om at bygge et genbrugsanlæg på markerne i Uvelse. De frygter, at værdien på deres huse vil styrtdykke, og at de vil blive stavnsbundet, Fra venstre er det Allan Høi, Carsten Olver, Peter Øberg og Niels Arp-Hansen. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Naboer frygter muligt genbrugsanlæg: - Det vil være en katastrofe for os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer frygter muligt genbrugsanlæg: - Det vil være en katastrofe for os

Naboer til J. Jensen i Uvelse frygter, at de bliver stavnsbundet til deres huse, hvis nedrivningsvirksomheden får tilladelse til at opføre et genbrugsanlæg

Hillerød - 18. december 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Nedrivningsselskabet J. Jensens planer om at udvide virksomheden med et stort såkaldt upcyclingcenter på virksomhedens marker på Højlundevej i Uvelse møder stor modstand blandt naboerne.

Læs også: Affaldscenter et skridt nærmere

De frygter, at deres huse bliver usælgelige, hvis J. Jensen får tilladelse til at bygge affaldscentret, hvor der skal genbruges byggematerialer.

Og de forstår slet ikke, at det overhovedet kan komme på tale at bygge et stort genbrugsanlæg midt i det åbne landskab.

"Området er udpeget som et område med særlig landskabelig værdi. Der er levende hegn og masser af dyreliv herude, og hvis J. Jensen får lov til at bygge, vil der blive mindre plads til de vilde dyr og biodiversitet," mener Niels Arp-Hansen, der har boet på Nørre Herlevvej i 40 år.

Landbrudslandskab Området er i en landskabskarakteranalyse karakteriseret som "et stort og åbent landbrugslandskab med et svagt bølget terræn og lange kig".

Men det er ikke kun udsigten, som naboerne frygter at få ødelagt, hvis anlægget bliver opført. De frygter også, at det vil få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem.

"Det var ikke lige med i vores planer, at vi skulle være nabo til en stor fabrik, da vi købte grunden og byggede huset i 2014. Det vil være en katastrofe for os, hvis de får tilladelse til det. Støjen, støvet og alle de lastbiler, der skal køre frem og tilbage med materialer, vil gøre vores hus usælgeligt, og det vil sige, at min opsparing og pension er væk," siger Peter Øberg, der er nærmeste nabo til den grund, hvor J. Jensen vil bygge.

Ifølge planerne skal der bygges en op til 12 meter høj støjvold blot 10 meter fra hans hus.

"Jeg er jo helt enig i, at man skal have sådan nogle virksomheder. Det er der god fornuft i, men det er bare den helt forkerte placering. Den slags skal ligge i et industrikvarter, og der er masser af ledige industrigrunde i blandt andet Vassingerød, der ligger lige ved siden af motorvejen. Det er tosset at bygge så stor en fabrik her ude på landet, hvor størstedelen af det affald, de skal behandle, kommer inde fra Storkøbenhavn. Først skal affaldet køres ad de små veje herud, og så skal det køres væk igen, og tænk på alt det CO2, de mange lastbiler udleder," lyder det fra Peter Øberg.

Ikke for enhver pris Han bakkes op af Carsten Olver, der også har en grund, der grænser op til det mulige affaldscenter.

"Der er jo ingen af os, der har noget imod tanken om genbrug, men det skal altså ikke være for enhver pris. Det er helt oplagt at placere sådan et anlæg i nærheden af, hvor affaldet bliver produceret, og J. Jensen siger selv, at op mod 80 procent af det affald, de skal behandle, kommer fra syd - altså fra København og Storkøbenhavn," siger Carsten Olver, der flyttede til Uvelse fra Frederiksberg i august.

"Jeg har boet på Frederiksberg i 66 år og ville gerne lidt ud på landet, hvor der er fred og ro. Jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle få et kæmpestort industrianlæg som nabo, og hvis jeg havde vidst det, så havde jeg aldrig købt huset," siger Carsten Olver, der også frygter, at han kan se frem til en stor økonomisk lussing, hvis J. Jensen får tilladelse til at bygge det nye anlæg.

"Der er en ejendomsmægler, der har vurderet, at min grund og mit hus vil miste et sted mellem fire og fem millioner kroner i værdi, hvis affaldscentret bliver opført," fortæller han.

Det er her på markerne i Uvelse, at J. Jensen vil bygge et nyt upcyclingcenter. Foto: Martin Warming

Sendt i høring Det kræver et tillæg til kommuneplanen, hvis J. Jensen skal have tilladelse til at bygge upcyclingcentret på Højlundevej, og derfor har Hillerød Kommune sendt planerne i høring frem til den 2. januar.

Ifølge høringsmaterialet ønsker J. Jensen blandt andet at opføre tre materialehaller på området med en højde på op til 12 meter. Derudover fremgår det af materialet, at der på anlægget skal behandles både farligt og ikke-farligt affald, og at farligt affald forventes at udgøre under 25 procent af den samlede affaldsmængde.

"Affaldsanlægget forventes at få en maksimal materialekapacitet på 182.000 ton årligt. Heraf vil størstedelen bestå af bygningsaffald som fx beton, tegl/mursten, træ, plast, glas og metaller, men der vil også behandles affald med en klar relation til bygningsaffald som fx jord og have- og parkaffald," står der i høringsmaterialet.

Sig fra Ifølge Allan Høi, der også er nabo til J. Jensen, er der tilsyneladende ingen hjælp at hente for naboerne hos politikerne i Hillerød.

"Det er som at slå i en pude. Der sker ingen ting. Alle synes åbenbart, at det er en god ide at bygge genbrugsanlægget midt i det idylliske landskab her i Uvelse, så der er ingen hjælp at hente fra den front," siger han.

Allan Høi står bag en folder med overskriften 'Nej til Upcyclingcenter i Uvelse og Nørre Herlev'. I den opfordres der til at sige fra over for politikerne i Hillerød.

"Upcycling er genanvendelse af affald. Det er svært at være imod. Vi skal passe på miljøet og udnytte ressourcerne bedst muligt. Men hvorfor ødelægge miljø - for at passe på miljø," står der blandt andet i folderen.

Foreningen J. Jensens Naboer har i øvrigt startet en underskriftindsamling mod byggeplanerne.

relaterede artikler

Stor kartelsag ender med tiltalefrafald 23. marts 2020 kl. 12:00