Naboer blev uvenner over vandskade: Nu er den ene dømt

53-årige mand sendte trusler i breve og sms’er for at få kvinde til at flytte ud af Østervang. Men hun blev og anmeldte ham til politiet.

Hillerød - 16. marts 2021

Beskyldninger fløj både den ene og den anden vej, da en nabostridighed fra Østervang i februar endte i Retten i Hillerød. En 53-årig mand var tiltalt for med trusler at forsøge at få en kvindelig beboer i Østervang til at flytte fra området. Den 53-årige mand nægtede sig skyldig, og sagde, at det i stedet var kvinden, der chikanerede ham og hans kone.

Retten endte dog med at finde den 53-årige skyldig og gav ham 30 dages betinget fængsel.

Vandskade i kolonihaven Af dombogen fremgår det, at striden begyndte med en vandskade. Den 53-årige mand og kvinden, som i øvrigt havde kendt hinanden i mange år, havde kolonihavehus ved siden af hinanden i Haveforeningen Kana i Hillerød. Der skete en vandskade, og det ledte til en strid mellem naboerne om, hvem der var skyld i vandskaden. Ifølge tiltalte opførte kvinden sig truende overfor hans kone. Kvinden derimod fortalte, at konen havde sagt, at det var hendes skyld og truet med »at smadre hende«.

Tiltalte oplevede herefter, at der begyndte at komme anonyme anmeldelser til SKAT om ham. Hans kone, som arbejdede på Hillerød Hospital, fik en klage over, at hun havde kigget i nabokvindens journal. Tiltalte sagde i retten, at parret endte med at flytte fra Østervang på grund af chikanen.

Men kvinden oplevede det ganske anderledes.

I sommeren 2019 begyndte der at komme anonyme anmeldelser om hende til kommunen, Skat, selskabsstyrelsen og boligforeningen. Hun blev indkaldt til møder og skulle redde trådene ud.

Der begyndte også at ligge anonyme breve i hendes postkasse. I retten kunne hun ikke fortælle, hvor mange, men hun mistænkte hurtigt, at det var den tiltalte, der stod bag, ligesom hun også mistænkte ham for at stå bag de falske anmeldelser.

I brevene var beskeder om, at hun skulle skride ud af området, at hun solgte stoffer og drev bordel.

I anklagen mod den 53-årige mand var nogle af brevene gengivet.

7. juli fandt kvinden et brev i postkassen, hvor der blandt andet stod: »Vi er trætte af at høre dig tale grimt om indvandre... du råber op hvis indvandre holder et øjeblik foran din pplads og du også ringe til politiet siger indvandrer turer dig. Du er syg i hoevdet.... og er racist, du stopper ellers vi smadre din bil.«

FLYT og SKRID En dag i november opdagede kvinden, at der var stukket en skrue i et af dækkene på hendes bil. En mekaniker fortalte hende, at det tydeligvis var gjort med vilje. Oplevelsen chokerede hende.

Kvinden begyndte også at få sms'er fra en ukendt afsender.

Beskederne tikkede ind på hendes mobil fra 23. december 2019 til 16. januar 2020. Det var grove beskeder som »Din danske luder sæk du snart kør på flad dæk. Sån går det når du stjæle fra andre, FLYT. Du lave probelm her. Nu vi mange holde øj med dig. SKRID. Hvor du gemme dig? Vi ikk se dig mer. La bil bliv parkeringsplads nytår vi lav raketbil til dig. Når vores vener der bygge din bil til måneraket du hurtig komme til kunder og sælge kus og snus. Hvorfor du ik forsvind fra østervang? Vi vil ik ha dig her. Skrid.«

Sten med trusselsbreve I februar kom kvinden ud til sit kolonihavehus i Kana. Der var spraymalet "FLYT" hen over husets vinduesparti og plankeværk. På postkassen stod der også »FLYT«.

I løbet af foråret 2020 fortsatte chikanen.

12. april fandt hun en sten ved sin kolonihave. Omkring stenen var viklet en seddel med teksten »Luderso betal så for den støv eller vi smadre din bil«.

Få dage efter fandt hun en seddel på sin havelåge ved kolonihavehuset i Kana. »Vi holder stadig øje med dig. Vi slipper dig aldrig. Vi besøger flere venner i Kana hele sommeren«, stod der.

Få dage efter var der endnu en sten med en seddel fuld af trusler, og 2. maj fandt hun en plasticpose med en seddel med en tekst med dødtrusler og krav om at betale for noget »støv«.

»Ingen politi, så er du død«, sluttede beskeden.

Men kvinden gik alligevel til politiet, for nu havde hun fået nok.

Hun mistænke tiltalte for at stå bag beskederne. Hun havde set ham i området, da hun fandt brevene i sin postkasse, og hun havde også oplevet, at han satte sig ude foran hendes opgang og nægtede at flytte sig. Hun mente også, at skriften på hendes kolonihavehus lignede tiltaltes håndskrift.

På et tidspunkt havde hun sat vildtkameraer op i haven ved kolonihavehuset, og fik optagelser, hvor hun genkendte den 53-årige mand.

Den tiltalte og en anden mand blev indkaldt til afhøring hos politiet. Herefter stoppede chikanen, fremgår det af dombogen.

Den bekendte, som også var afhørt af politiet, forklarede at han i oktober-november 2019 havde lånt en telefon til den tiltalte. Tiltalte havde dengang spurgt, om telefonen kunne spores.

Retten endte med at finde den 53-årige skyldig i at have sendt sms'erne, selv om han, som har et meget dansk navn, nægtede sig skyldig og pegede på, at sms'erne var skrevet i dårligt dansk. Det var billederne, kvinden havde optaget, og det faktum, at chikanen stoppede, da den 53-årige var blevet afhørt, der fik retten til finde ham skyldig. Han blev dog ikke fundet skyldig i at stå bag hærværket mod kvindens bil og på kolonihavehuset.

Straffen blev fastlagt til 30 dages betinget fængsel.