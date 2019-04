Se billedserie En skibakke - et skråplan - eller bare et specielt tag, som pludselig har skabt et nyt mødested ved kanten af Gribskov. Det er Indsigten, som i går blev indviet med taler og mousserende vin.Foto: Allan Nørregaard

Når udsigten giver indsigt

Hillerød - 27. april 2019 kl. 11:07 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag indviede Skovskolen i Nødebo »Indsigten« - en stor trækonstruktion, der rejser sig mellem de høje nåletræer i skoven nær Skovskolen. Et læringsrum til udeskole, kalder de det på Skovskolen - en prototype på, hvordan man kan lave en facilitet, der understøtter undervisning i naturen.

- Når man laver udeskole samles man gerne et sted, inden man går ud i grupper, og hele skoven er klasseværelset, fortæller Søren Præstholm fra Skovskolen, som har stået for Indsigten.

Det ligner lidt en sauna, med træbænke og træbeklædning - men der er kig mellem bjælkerne ud til skoven, og så er rummet forsynet med et enormt tag, der som en skrå platform hæver sig højt over skovbunden.

- Indsigten skal indgå i skolens egen undervisning, men det er også tænkt som at skoler fra Hillerød Kommune kan rykke ud og være her og bruge lokalet. Men også mountainbikeklubben på tur, stavgængerne og alle mulige andre brugere af skoven kan bruge Indsigten som mødested, et sted at gå i ly og spise madpakken, hænge sin hængekøje op under dækket, eller familien på skovtur kan holde pause her, fortæller Søren Præstholm.

Projektet har været seks år undervejs - i januar 2018 begyndte selve byggeriet, om er opført i douglasgran, delvist af skolens egne elever i skolepraktik på Skov-og naturteknikeruddannelsen.

Ideen var at lave et prototype på et læringsrum, som skulle være enkelt og biligt at lave, i modsætning til store dyre naturskoleprojekter.

- Vi ville vise kommunerne, hvordan man lave en lille, let facilitet. Det tog så seks år at lave, siger Søren Præstholm.

Det har kostet en lille million at få opført det udendørs klasseværelse. Den indebar dog en masse mødeaktivitet, og et projekt der pludselig voksede sig større, fordi der kom arkitekter på, nemlig Nørrøn Arkitekter.

- Vi er jo vant til at lave sheltere af rundtømmer, og det ville vi gerne udfordre lidt, og få arkitekternes bud. Og jeg skal love for, at vi fik en anderledes bålhytte, siger Søren Præstholm.

Forstander på Skovskolen, Thomas Færgemann, forklarer navnet.

- Man får indsigt kva den udsigt, der er her, siger han og fortsætter:

- Det her er Danmarks smukkeste arbejdsplads. Vi ligger her langt ude i skoven, og vi har nogle fantastiske lokaler. Og nu har vi fået et endnu mere fantastisk klasselokale, som både er for vores elever og som alle dem, der bruger skoven, kan bruge som mødested, siger han.

Se fotograf Allan Nørregaards fotos fra indvielsen af Indsigten.