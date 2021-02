Se billedserie Det var Laurits Kofoed, der fik ideen til at livestreame gudstjenesterne for snart et år siden. Foto: Finn Hansen

Når menigheden ikke kan komme til kirken, må kirken komme til menigheden

Grønnevang Kirke har stor succes med at livestreame gudstjenesterne på Facebook

Hillerød - 06. februar 2021 kl. 05:58 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Kirkerne må stadig holde gudstjenester, og menigheden må også godt komme i kirken. Men de mange coronarestriktioner betyder, at der skal være god afstand blandt kirkegængerne, og der kan derfor ikke være så mange mennesker til gudstjenesterne som normalt. Derudover er der mange, der holder sig væk fra gudstjenesterne på grund af smittefaren.

Men hvad gør man så, når menigheden ikke kan komme i kirken i samme udstrækning som tidligere?

I Grønnevang Kirke har et hold af frivillige i snart et år sørget for, at gudstjenesterne bliver livestreamet på Facebook, og det har været en stor succes, fortæller Lauritz Kofoed, der fik ideen til at streame gudstjenesterne.

"Da det gik op for mig, at landet lukkede ned, kunne jeg jo godt se, at der var mange, der ikke ville kunne komme til gudstjenesterne mere. For mig er gudstjenesterne vigtige, og det ved jeg, at de også er for mange andre. Derfor er det her en god løsning, når vi nu ikke kan komme i kirken på samme måde som tidligere, og vi kan jo også se, at der er mange, der følger med, når vi livestreamer gudstjenesterne om søndagen. Der er også mange, der ser gudstjenesterne efterfølgende," fortæller han.

Bedstefar takkede med tårer De frivillige i Grønnevang Kirke har også sendt live fra konfirmationer til lukkede Facebook-grupper.

"Hver konfirmand måtte kun have tre eller fire gæster med. Det vil sige far og mor plus en af sine søskende. Her kom der en bedstefar til en af konfirmanderne og takkede os med tårer i øjnene, fordi de kunne være med til konfirmationen på denne måde. Det varmer," siger Laurits Kofoed.

Lauritz Kofoed, der tidligere har siddet i menighedsrådet i Grønnevang Kirke, har samlet et hold af otte-ni frivillige, der skiftes til at styre kamera, computer og mikrofon om søndagen.

"Jeg arbejder som it-konsulent til daglig, så jeg havde da en lille smule forstand på det i forvejen, men jeg har aldrig prøvet at livestreame gudstjenester før. Men det går rigtig godt, og det virker som om, at folk er rigtig glade for, at vi gør det. Der er i hvert fald mange, der skriver tak i kommentarsporet på Facebook," siger Lauritz Kofoed.

Nogle af videoerne er blevet set af op til 300 forskellige - enten mens de bliver sendt eller efterfølgende.

Gudstjenesterne fra Grønnevang Kirke sendes hver søndag klokken 10 i Facebook-gruppen 'Grønnevang Kirke Hillerød Øst'.

