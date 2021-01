Se billedserie To musvåger, som blev fundet døde i januar sidste år, har vist sig at være forgiftet. Foto: Per Maansen

Send til din ven. X Artiklen: Musvåger døde af forbudt gift: Derfor er det farligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musvåger døde af forbudt gift: Derfor er det farligt

To musvåger, som blev fundet døde i Hillerød, blev forgiftet af insektgift, som har været forbudt siden 2008. Det viser ny obduktion

Hillerød - 13. januar 2021 kl. 10:07 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

To musvåger, som blev fundet døde på Jagtvej i Hillerød, døde af det forbudte insektgift methomyl.

Læs også: Foreninger ønsker hårdere straffe for forbrydelser mod dyr

Det viser en obduktion, som Center for Diagnostik DTU har udført, skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse.

Giften methomyl, som har været forbudt i EU siden 2008, har lammet musvågernes åndedrætsmuskler, oplyser foreningen.

Fundet døde De to musvåger blev fundet døde i januar 2020 på et græsareal på Jagtvej 23 i Hillerød over for en af områdets brevdueforeninger. To dage forinden var en død husmår fundet få meter fra stedet, hvor rovfuglene lå.

Per Maansen, der er landmand i Gilleleje og ivrig fuglekigger, sendte de døde rovfugle, der var helt friske i fjerdragten, til analyse på Center for Diagnostik DTU, der altså nu er kommet med resultatet af obduktionen.

"Forbandet svineri" Methomyl er beslægtet med giften carbofuran, som i en lang række dokumenterede tilfælde de senere år har krævet ofre blandt rovfugle, især havørne og glenter, i Danmark.

"Det er noget forbandet svineri, at vi skal blive ved med at finde rovfugle, der er forgiftede. Når man tænker på, at musvåger primært æder ådsler, regnorme og jager små gnavere, virker det meningsløst, at de skal bukke under for gifte, som vi må antage er lagt ud, fordi nogle vil rovfugle og rovdyr til livs," udtaler Per Maansen i pressemeddelelsen.

Efter giftanalyserne blev de to musvåger fra Hillerød sendt til Statens Serum Institut til tjek for fugleinfluenza, men der blev ikke påvist virus i rovfuglene.

Efterforskning indstillet Giftsagen fra Jagtvej i Hillerød har været efterforsket af politiet, men videre undersøgelser er indstillet, og sagen er nu lukket, oplyser Center for Diagnostik, DTU.

De senere år har Dansk Ornitologisk Forening BirdLife gentagne gange stillet skarpt på problematikken med forbudte gifte, der florerer i naturen og kræver ofre blandt rovfugle.

"Det er positivt, at folk reagerer, når de i naturen finder døde fugle under mistænkelige omstændigheder, men det kniber for politiet at få opklaret de mange illegale forgiftninger, der synes at finde sted med overlæg. I det aktuelle tilfælde fra Hillerød håber vi, at folk i området vil holde særligt godt øje med lokaliteten, hvor de giftdøde musvåger blev fundet," siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

relaterede artikler

Lammende giftstof slog tre havørne på Tåsinge ihjel 28. september 2020 kl. 17:05

Forening frygter forgiftning efter fund af fire døde havørne 21. september 2020 kl. 23:15

Ornitologer melder forgiftning af havørn til politiet 21. marts 2018 kl. 10:52