Se billedserie Hillerød-kunstneren og musikprismodtageren Aji er klar med første single lavet med vennen Christoffer Alexander Dela-Westerberg. Foto: Lisbeth Bech Foto

Musikprismodtager sender singler på gaden

Hillerød - 20. november 2017 kl. 08:21 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år kastede Ajmal Hewaddoost fra Hillerød og vennen Christoffer Alexander Dela-Westerberg fra København sig ud i et musikprojekt, der i starten af 2017 førte til deltagelse i den internationale bandkonkurrence Emergenza under navnet FoxX. Siden har de arbejdet videre med deres musik, og nu har samarbejdet båret frugt i form af fire singler. Den første, »Faded«, udkommer på onsdag den 22. november under kunstnernavnet »Aji« og kan høres på diverse tjenester som Spotify, iTunes, Tidal og Deezer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Faded er den første single, der skal sparke det hele i gang, lyder det håbefuldt fra Aji, som er Ajmal Hewaddoosts kunstnernavn.

26-årige Aji modtog i august Hillerød Kommunes Musikpris 2017 under Østfestivalen. Det gjorde han som udøvende kunstner og for sit engagement i Hillerøds unge og deres musik. Ved overrækkelsen roste Kultur- og Fritidsudvalgets formand, Peder Bisgaard (S), Aji for hans musikalitet og for hans engagement i sine medmennesker, blandt andet som socialt engageret projektmedarbejder i Østhusets lydstudie og som frivillig i den genopstandne Østfestivalen.

Aji er den yngste af børnene i en familie på otte. De flygtede fra borgerkrigen i Afghanistan, der udbrød i starten af 1990'erne. Efter nogle år i Rusland kom familien til Danmark i 1999, og for to år siden kom Aji så til Hillerød. I 2015 udgav han sin debut-EP »Det Aji«.

Den nye single vil nogle allerede kende fra TV Nordsjælland, hvor han optrådte med den efter at have fået musikprisen. Videoen ligger på tv-stationens hjemmeside. En liveversion kan også ses på Youtube, idet han har optrådt med den på Gladsaxedagen 2017.

Aji beskriver Faded som en festsang.

- Budskabet er, at man skal have det sjovt og fyre den af. Sangen er egnet til, at man skal danse, siger Aji.