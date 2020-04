Se billedserie Til hverdag er det familiens to børn der sidder i ladcyklen, men da Jens Jepsen drog afsted til gårdkoncerten i sidste uge, var ladet i stedet fyldt med et sanganlæg, så plejehjemmets beboere kunne få glæde af musikken, der blandt andet bød på sange fra Højskolesangbogen og covernumre af The Beatles klassikere. Privatfoto

Musikere vil arrangere koncerter på plejehjem under coronakrisen

Hillerød - 07. april 2020

I sidste uge skulle Jens Jepsen, der er udøvende musiker og tidligere leder af Klaverfabrikken, have spillet til en påskefrokost på Kristinehøj Plejehjem i Helsingør. Som følge af coronavirussen blev påskefrokosten aflyst, men Jens Jepsen blev spurgt, om han i stedet kunne flytte koncerten ud i det fri, så beboerne fortsat kunne nyde musikken.

Og det fik Jens Jepsen til at tage uldhuen på, pakke sin ladcykel med et musikanlæg og cykle afsted mod plejehjemmet i Helsingør, hvor han gennemførte koncerten under sol og åben himmel i plejehjemmets gård, mens beboerne lyttede med fra hver deres vindue.

- Selvom det er specielt at spille for et publikum bag glas, så var en vildt god oplevelse. Der blev smilet, vinket og lyttet med lukkede øjne. Det var tydeligt, at det var tiltrængt, at de bare lige kunne være til stede i nuet og nyde lidt musik, siger han og fortsætter:

- Bagefter skrev de fra plejehjemmet, at det havde bragt lykke og gjort en kæmpe forskel, og en beboer kom efter koncerten og sagde ordene "I dag var solen stærkere end i mange dage". Og det understregede bare, at selvom det ikke fjerner alle de forfærdeligheder, som denne her sundhedskrise bærer med sig, så er der behov for nogle lysglimt.

Krydser fingre Da Jens Jepsen kom hjem fra gårdkoncerten, havde han lyst til at gøre det igen. Derfor rakte han ud til kulturaktører og musikere i sit netværk, og 48 timer efter sendte han en fondansøgning på 187.500 kroner afsted til TrygFonden på vegne af Klaverfabrikken i Hillerød, Kulturværftet i Helsingør, Sorø Kommune, Hørsholm Kommune og Taastrup Bibliotek- og Kulturhus. Håbet er nu at arrangere 75 gårdkoncerter på plejehjem i de fem kommuner over den kommende tid.

- Det var i forbindelse med min gårdkoncert i Helsingør, at jeg blev gjort opmærksom på, at TrygFonden har lavet en akutpulje på 30 millioner kroner til sociale indsatser under coronakrisen. Og det er jo i sig selv ret fantastisk. Om vi får penge eller ej, så skal der lyde en stor opfordring til andre om at søge midler og gå ud og gøre noget. Men jeg har krydsede fingre. Jeg håber virkelig, at vi kommer igennem med det, siger Jens Jepsen, der vil slå to fluer med et smæk.

- Der er mange, der er ramt af denne her krise. Plejehjemmene er naturligvis utrolig udsat, men kulturinstitutionerne og musikbranchen er også ramt af, at de ikke kan lave de ting, de plejer. Derfor håber vi, at vi med der her projekt både kan hjælpe i en social kontekst og bidrage til at holde hjulene i gang. Det er klart, at det ikke kommer til at have den store økonomiske effekt for musikerne, men jeg tror virkelig på, at den symbolske effekt er enormt stor, og måske kan det også give mulighed for fremtidige samarbejder, siger Jens Jepsen.

Foruden Jens Jepsen selv, er det de tre musikere Benjamin Aggerbæk, H.C Jepsen og M.C Hansen, der vil stå for koncerterne.

- Jeg har haft den opgave at finde de musikere, der skulle med. Det har været vigtigt for mig at finde nogle musikere, der er vant til at spille for den målgruppe, spiller musik på et højt niveau, er selvkørende, og kunne se værdien i det her projekt. Der er ikke som sådan et format for koncerterne. Det vigtigste er, at det giver en vuggende fod og et smil på læben. Og så skal det dæleme være ordentligt, og det ved jeg, at det bliver.

Tager alle forbehold Netop fordi koncerterne skal finde sted i denne tid, hvor smittefaren er stor, har praktikken fyldt meget i planlægningen, fortæller Jens Jepsen.

- Vi skal under ingen omstændigheder være skyld i nogen form for smitte. Det er helt afgørende for, at vi kan lave de her koncerter. Derfor har vi også besluttet, at vi kun vil afholde koncerterne der, hvor vi kan komme ind til gårdarealerne uden at komme indenfor, og der hvor der er adgang til strøm udefra, siger han og fortsætter:

- Alle forbehold er taget, for vi er jo i en virkelighed, hvor man hele tiden skal definere, hvad man kan tillade sig, og hvad man ikke kan tillade sig. I den perfekte verden blev vi bare hjemme, men vi er jo også nødt til at agere. Så vi har virkelig prøvet at gennemgå det for at udelukke alle potentielle smittekilder. Der er ingen kontakt. Vi rører ikke ved noget som helst, og vi er ikke i kontakt med nogen. Kun gennem musikken.

TrygFonden besvarer deres fondansøgning inden for tre dage. Hvis de vælger ikke at imødekomme ansøgningen, vil Jens Jepsen og de andre aktører, der står bag projektet, tage kontakt til flere fonde.