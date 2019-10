Musicalteater vil fylde Royal Stage med billige billetter

Se billedserie I efteråret 2018 opførte Mastodonterne historien om Askepot, som blandt andet kunne ses i Cirkusrevyens telt på Bakken. I vinterferien er pastelfarverne og de eventyrlige kjoler udskiftet med Ole Lund Kirkegaards univers, når teatret besøger Royal Arena med deres fortolkning af historien om Gummi Tarzan. Pressefoto: Mastodonterne

Hillerød - 10. oktober 2019

Når Mastodonterne opfører deres forestilling i vinterferien, bliver det med en fortolkning af Ole Lund Kirkegaards Gummi Tarzan på plakaten.

Forestillingen bliver noget ganske særligt, for med Gummi T har Mastodonterne fået til opgave at indvie musicalsiden af den nye multiarena ved FrederiksborgCentret, som for ganske nyligt fik navnet Royal Stage.

Der er plads til knap 3200 siddende gæster i den nye arena, mens der er plads til omkring 1000 gæster i hallen i FrederiksborgCentret, hvor Mastodonterne tidligere har opført deres forestillinger, så der skal sælges flere billetter for at fylde salen op.

Mastodonterne er derfor klar til at få så mange som muligt ind at se forestillingen i uge 7 og 8, og det sker ved at sætte billetpriserne et godt stykke ned.

En billet til Mastodonternes store forestillinger har tidligere kostet 300-400 kroner for voksne og 200 kroner for børn under 12 år, men billetterne til Gummi T kommer til at koste 200 kroner for voksne og 100 kroner for børn under 12 år.

Priserne er således sat ned til næsten det halve af, hvad de tidligere har kostet, for det skal være så billigt, at alle kan være med, fortæller arrangørerne.

- Vi kommer ikke til at tjene en skid, men det er heller ikke meningen. Mastodonterne er drevet af frivillige kræfter, og vores økonomi er den gamle sang om gyngerne og karrusellerne, siger Steen Lünell, der er formand for Mastodonterne.

Teaterforeningen har tidligere tiltrukket 20.000 publikummer, når de har opført deres forestillinger i Tivoli. Målet er derfor at nå op på ligeså mange publikummer i Royal Stage, fortæller direktør for FrederiksborgCentret, Carsten Larsen.

- Vi kommer til at invitere hele Hillerød til forestillingerne i uge 7 og uge 8, og både vi fra Frederiksborg Centret og Mastodonterne arbejder stort set gratis, siger Carsten Larsen.

Gummi T forstillingen bliver hverken opført i Tivoli eller andre steder uden for Hillerød, og Steen Lünell har høje forventninger til forestillingerne.

- Når Gummi T har spillet i Royal Stage, skal man ikke bo i Hillerød uden at have set arenaen. Forestillingen bliver en gave til folket og en tak til Hillerød, siger han.

Steen Lünell ser frem til, at opsætningen af Gummi T skal løbe af stablen i uge 7 og 8.

- Jeg har altid haft en stor forkærlighed for Ole Lund Kirkegaard, og vi har også tidligere spillet Hodja fra Pjort.

Da jeg første gang fik nys om, at vi skulle være med til at indvie arenaen, så vidste jeg, at det skulle være med Gummi T, siger han.

Børnebogen Gummi Tarzan handler om enspænderen Ivan, der en dag får muligheden for at få opfyldt alle sine ønsker i en hel dag.

- Det er en historie, som langt de fleste kender, og både historien og musikken er helt fantastisk. Det er en forestilling, der nærmest ligger og beder om at komme til live, siger Steen Lünell.

Mastodonterne har løbende været i kontakt med Ole Lund Kirkegaards døtre om rettighederne til forestillingen, og han ser frem til at invitere dem indenfor, når forestillingen vises frem i Royal Stage. Og faktisk har Steen Lünell mødt Ole Lund Kirkegaard, den gang han levede.

- Da jeg gik i femte klasse, mødte vi ind en morgen, hvor min lærer fortalte, at vi havde fået besøg af en forfatter. Det viste sig at være Ole Lund Kirkegaard, der var kommet for at læse højt fra Frode og De Andre Rødder, inden den overhovedet var udgivet. Jeg tror slet ikke, at vi var så begejstrede, som jeg ville have været i dag, siger han.

Billetterne sættes til salg på FrederiksborgCentrets hjemmeside i næste uge.