Turistbusserne skulle ifølge planen holde på en lille del af Markedspladsen, når Hillerøds nye hotel skal bygges på pladsen, men politikerne har nu besluttet, at busserne skal væk. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Museumsdirektør ser ingen let løsning på busparkering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museumsdirektør ser ingen let løsning på busparkering

Hillerød - 24. august 2019 kl. 08:28 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi mener ikke, at der er nogle af de løsninger, som man hidtil har peget på, der vil kunne fungere. Hverken Annaborg eller Tromlepladsen

Sådan siger Mette Skougaard, museumsdirektør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, efter at Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget i sidste uge blev enige om, at turistbusserne i fremtiden skal væk fra Markedspladsen og holde et andet sted.

Mette Skougaard havde ellers i et brev fra i sommer netop anbefalet politikerne at lade turistbusserne blive på Markedspladsen, som den oprindelige plan var. Men politikerne vil i stedet for beholde 45 parkeringspladser til biler, når byggeriet af det nye hotel går i gang. Dermed er planen om at lave parkeringspladserne om til 14 busholdeplaner lagt i skuffen.

Kommunens forvaltning har peget på andre alternativer, hvor busserne kan holde, eksempelvis en del af parkeringspladsen ved Annaborg eller Tromlepladsen.

Alternativer dur ikke

Men de løsninger vil ikke kunne komme til at fungere i praksis, mener Mette Skougaard.

- Annaborg er ikke egnet til busser, og er i øvrigt en vigtig og meget benyttet parkeringsplads for besøgende både til kirken og museet. Tromlepladsen ligger simpelthen for langt væk for den type besøgende, der kommer med turistbus. Det er store grupper, der i mange tilfælde kommer til Frederiksborg som led i en Nordsjællandstur, og de vil umuligt kunne holde deres tidsprogram. Nogle borgere har måske set turister gå der, men store grupper vil ikke fungere, siger hun.

Styrelse vil have fjernparkering undersøgt

Hos Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer parkeringspladsen ved Annaborg, er enhedschef Jens Borsholt enig med Mette Skougaard i, at det er svært at finde løsninger, der er bedre end at lade busserne blive på Markedspladsen.

- Vi har været til møde med kommunen, og der har vi meget klart gjort opmærksom på, at busser på parkeringspladsen ved Annaborg vil blive alt for voldsomt. Udover det har vi en indtægt på parkeringspladsen. Indtægten bruger vi til restaureringsarbejdet på Frederiksborg Slot, som er ret omfattende. Samlet set er det styrelsens økonomi, der bliver hårdt belastet, siger Jens Borsholt og fortsætter:

- En afsætningsplads tæt på slottet vil give ekstra trafik, men jeg har skrevet til dem (kommunen, red.), at det kunne være en model, der skal undersøges nærmere, fordi det er svært at se andre løsninger, siger Jens Borsholt.

Turister sikrer alsidighed

Mette Skougaard har fulgt debatten om turistbusserne her i avisen, hvor der måske er noget uklarhed omkring turistgruppernes betydning for museets virksomhed.

- Det er vigtigt at forstå, at de indtægter, vi får fra turisterne, er med til at sikre en alsidighed i museets program, som i allerhøjeste grad også kommer de lokale såvel som danske gæster i almindelighed til gode. Museet kan således opretholde et stort udstillingsprogram, f.eks. udstillingen om Dannebrogs historie, Kasper Eistrups portrætter og den store udstilling om Kronprinsen sidste år. De er tilbud til de lokale, som allerede kender museet, og de er også med til at tiltrække individuelle gæster fra ind- og udland, som byen har glæde af, siger Mette Skougaard.

- Også museets muligheder for at udvikle initiativer som rækker ud over byens og landets grænser - f.eks. den store historiedyst for alle børn i Danmark og Rigsfællesskabet og den aktuelle udstilling om Dannebrog i Tallinn - er et resultat af, at museet har kunnet generere høje besøgstal og deraf følgende indtægter. Det er forhåbentlig også til gavn for Hillerød og er med til at sætte byen på landkortet, fortsætter hun.

Vigtigt at samarbejde

I løbet af de seneste måneder har Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, kommunens forvaltning og repræsentanter for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot samt Slots- og Kulturstyrelsen mødtes for at drøfte forskellige løsninger for busparkering i fremtiden. Efter udvalgets møde i sidste uge vil det nu afvente Slots- og Kulturstyrelsen og museets kommentar til, at busserne flyttes fra Markedspladsen.

- Vi vil gøre alt for at medvirke til at der findes en løsning. Det er en problemstilling museet ikke kan løse alene, så det er meget vigtigt, at vi ser på det i fællesskab, idet Museet vel også er vigtigt for byen. Vi vil i hvert fald gå aktivt ind og gøre alt, hvad vi kan for at sikre museets fremtid, siger Mette Skougaard.