Mundbind skal med ombord på Den Lille Færge

Når det fra i morgen, lørdag den 22. august, bliver et krav at have mundbind på i al offentlig transport, gælder det også ombord på Den Lille Færge, som sejler på Slotssøen i Hillerød. Alle, der vil på tur med Den Lille Færge, skal således huske at have et mundbind på, lyder opfordringen fra Den Lille Færge.