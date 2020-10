Mundbind gav biografbillet

At have mundbind på i skole er nyt for de fleste. For at komme godt i gang med de nye regler, der kræver, at elever og lærere på ungdomsuddannelserne skal have mundbind på, når de går rundt på fællesarealerne, delte rektor på HF & VUC Nordsjælland Trine Larsen torsdag morgen biografbilletter ud ved indgangen.