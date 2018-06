Projektforslaget indeholder både indendørs og udendørs faciliteter til en lang række aktiviteter samt et område med cafe og opholdsrum.Illustration: Glifberg og Lykke

Send til din ven. X Artiklen: Multipark til 54 millioner skudt ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Multipark til 54 millioner skudt ned

Hillerød - 08. juni 2018 kl. 11:00 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et længe ventet skitseforslag til den kommende multipark langs tennishallen ved FrederiksborgCentret er nu færdigt og er blevet præsenteret for politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget samt Idræts- og Sundhedsudvalget.

Skitseforslaget er udarbejdet af rådgiverne Glifberg og Lykke og har kostet 300.000 kroner. I foråret har der været afholdt to workshops, hvor interesserede og brugere af de nuværende Street Lab har kommet med input og ønsker til multiparken.

Projektforslaget lægger op til en multipark, der indeholder tre uopvarmede en-suite haller med porte og døre, der kan åbne og lukke alt efter behov. Her er der plads til en lang række aktiviteter, som skateboard, løbehjul, rulleskøjter, street soccer, panna, hockey, basket, dans, film, workout, boksning, bouldering og klatring. Udenfor er der foreslået et stort skateranlæg, hvor der også er plads til leg med bold, calisthenics (træning med egen kropsvægt, red), parkour og et grillområde. Desuden er der forslag til et stort indendørsareal med plads til cafe og fællesspisning.

I alt løber udgifterne til det samlede projekt op i 54 millioner kroner. Men det beløb er alt for højt, mener både Hanne Kirkegaard (V), der er formand for Idræts- og Sundhedsudvalget og Rikke Macholm (SF), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

- Et projekt til 54 millioner kroner kommer aldrig til at ske. Vi har set på visionsoplægget, og det er fantastisk. Det, der optager os, er alle mulighederne i projektet, men vi er selvfølgelig også optaget af økonomien. Det, vi bliver nødt til at kigge på, hvis og når vi skal videre med det her, er, hvordan vi så kan gribe kamelen an og dele den op i mindre bidder. Hvad er det for nogle kvadratmeter, der er vigtigst, og hvad kan vente? Det sker i tæt dialog med bestyrelsen i Street Lab, siger Hanne Kirkegaard.

Arbejdet med at søge fonde er endnu ikke gået i gang.