En ny multipark skal give bedre faciliteter til gadeidræt i Hillerød. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Multipark skal ligge ved tennishal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Multipark skal ligge ved tennishal

Hillerød - 07. april 2018 kl. 10:58 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge har et enigt udvalg for idræt og sundhed besluttet, at en placering mellem Frederiksborgcentret og Ungdomskulturhuset tæt op af tenniscentret vil være den mest optimale. Det er sket efter to workshops med interessenter fra blandt andet Street Lab.

- Vi har lyttet til borgerne. Ved andre mulige placeringer var det sværere at starte processen op, her kan vi komme hurtigt i gang. Lokalplanen er lagt, og der er et regulært areal, siger udvalgsformand Hanne Kirkegaard (V).

Det nuværende Street Lab er populært blandt unge i ikke bare Hillerød, men faktisk også rundtomkring i Nordsjælland. Og de erfaringer som det såkaldte laboratorie for gadeidræt har gjort sig skal gerne danne grobund for den nye multipark, som der netop nu udarbejdes et projektforslag til.

Søren Lerche er formand for Multiparkforeningen og koordinator for aktiviteter i Street Lab, og han er tilfreds med en placering tæt på by og station. Han har store forhåbninger til, hvordan pladsen bedst kan udnyttes, så både skatere, fodboldspillere og parkourudøvere får plads til at udfolde sig.

- Vi forestiller os en bygning på 2000-3000 kvadratmeter med park rundt om, og at man fremover i etaper så vil begynde at bruge området, siger han.

Udendørs skal der være ramper og deslige, men for Søren Lerche er det også meningen, at der inde og ude skal være en lang række tilbud, som ikke foregår på to eller fire hjul.

- Det skal ikke bare være en multipark, det skal være et gademedborgerhus. Et socialt fællesskab for mange slags borgere med en fælles identitet. Vi ønsker ikke seperate rum, der skal være synergi imellem de store passioner i huset, siger han.

Alle ønsker og forslag, som er blevet fremlagt ved de to workshops, tages med i det videre arbejde, der skal munde ud i et færdigt projektforslag. Eller nogenlunde færdigt i hvert fald.

- Der kommer et færdigt forslag i juni. Det kan godt være, der skal hugges en hæl og klippes en tå, vi har jo ikke en kiste fuld af guld. Der kommer lidt fintuning, siger udvalgsformand Hanne Kirkegaard.

Hun stiler efter, at multiparken får både en udendørs og en indendørs del.

Ifølge Multiparkforeningen er multiparken estimeret til at koste 27,5 millioner kroner. Det er endnu uvist, hvor stort et beløb kommunen vil lægge i projektet, og hvor mange penge, der kan skaffes fra fonde. Det arbejde går i gang, når det endelige projektforslag er fremlagt.