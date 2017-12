Se billedserie Det er ikke muligt at fortsætte byggeriet på grund af vandstanden, før man har fundet en løsning. Det sidste jord bliver kørt væk, ellers står byggeriet af multihallen stille. Foto: Allan Nørregaard

Multihal bremset af store vandmængder

Hillerød - 09. december 2017

Ved byggeriet af den kommende multihal ved FrederiksborgCentret er vandet strømmet til i en sådan grad, at byggeriet nu fuldstændig er stoppet. Det forsinker og fordyrer byggeriet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tilsyneladende har man under byggeriet ramt grundvandet. Ifølge FrederiksborgCentrets direktør, Carsten Larsen, har man gravet otte meter ned i forhold til parkeringspladsen, vandet står fire meter dybt.

Det forsinker byggeprocessen. Ifølge planen skulle multihallen stå færdig til foråret 2019, Carsten Larsen vurderer, at den nok i stedet bliver færdig til sommeren 2017.

- Der bliver ikke lavet noget lige nu. De kører det sidste jord væk, ellers er byggepladsen stille, siger Carsten Larsen.

Multihallens kælder skulle have været støbt færdig i december, men det når man ikke nu, oplyser han.

Han har endnu ikke overblik over, hvad forsinkelsen koster. Men det står klart, at der er tale om »en masse penge«. Han tror dog ikke, at det vil komme til at gå ud over den kommende multihal.

Pt. er man ved at undersøge årsagen og hvad man kan gøre for at løse problemet.

- De lokale folk siger, at vi har ramt udspringet af Pøle Å. Det har jeg ikke forstand på. Men jeg kan se, at der kommer en masse vand. Vi er i gang med at få lavet geologiske undersøgelser og beregninger af, om vi kan pumpe noget ud i moseområdet bag ved. Vi håber, vi kan pumpe noget ud der og resten ned i undergunden, siger Carsten Larsen.

Man er derfor nu i færd med at lave prøveboringer, der skal vise mulighederne.