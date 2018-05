Se billedserie Modelskitsen til FrederiksborgCentrets nye multiarena.

Multiarena skal samle Nordsjælland

Hillerød - 15. maj 2018 kl. 16:25 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndboldhold i nybyggede og udvidede arenaer oplever en stigning i tilskuertallet. Det tyder på, at gode faciliteter spiller ind på efterspørgslen.

Sådan står der i en rapport fra Idrættens Analyseinstitut, men det kommer ikke bag på folkene bag den kommende multiarena ved FrederiksborgCentret. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her ser man nemlig frem til et stort og øget fremmøde til Nordsjælland Håndbolds kampe i elitedivisionen, men multiarenaen med sine i alt 3.178 siddepladser er udset til at skulle blive mere end det - nemlig som et centralt samlingspunkt med store arrangementer for hele Nordsjælland.

Hallen bygges ved siden af FrederiksborgCentret og er reelt en udvidelse heraf - og med meget mere plads til stadig større begivenheder indenfor sport, kultur og erhverv.

- Jeg forestiller mig firmaevents, jubilæer - og politiske årsmøder. Oveni de sportslige og kulturelle aktiviteter, som vi forvejen huser, men nu kan byde på ekstra fine og større faciliteter, siger Carsten Larsen, direktør for FrederiksborgCentret siden 2001.

Den helt store drøm består i at blive arrangør for et EM eller VM i gymnastik, badminton eller et andet specialforbund i den liga.

- Det kunne være både sjovt og interessant, og det vil for alvor gøre blive multiarenaen kendt, mener Carsten Larsen, der personligt både er til kultur og sport.

- Jeg er drevet af at give folk en positiv oplevelse, om det så er en firmafest, en musical eller en håndboldkamp, lyder det.

Den nye superhal har været under opførelse siden 2017, men vinterens vandmasser og et sammenstød med grundvandet har forsinket arbejdet med 140 dage. Netop nu er arbejdet med at støbe kælderen indledt, men arenaen ventes nu først at stå klar i efteråret 2019 - hvor den første tidsplan sagde foråret 2019.

Multihallen på 8.800 kvm er budgetteret til at koste 115 mio. kr. I dag kan der sidde 500 tilskuere i centrets hal 1, så springet op til 3000 slår en streg under ambitionsniveauet.

Komfort og fleksibilitet er nøgleord. Der bliver plads til større stævner og musikalske arrangementer, og tilskuerne til koncerter og teater kommer fremover væk fra halvgulvet og op på en tribune med bedre udsyn. Og arenaen kan deles op og gøres større og mindre samt mere eller mindre intim alt efter behov.

