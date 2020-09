Politiet har onsdag eftermiddag afspærret Helsingørsgade, formentlig efter et knivstikkeri, erfarer Frederiksborg Amts Avis.

Muligt knivstikkeri midt i Hillerød

Politiet er massivt til stede i Helsingørsgade, hvor et område ved Irma er spærret af. Politiet vil ikke oplyse, hvad der foregår, men flere har skrevet på facebook, at der er tale om et knivstikkeri.