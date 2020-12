Mulighed for ny lokalbanestation ved nyt stadion-kvarter

I hvert fald har Region Hovedstaden på Hillerød Kommunes vegne bedt Lokaltog A7S og Movia om at undersøge, om det er muligt at etablere en ny lokalbanestation på Frederiksværkbanen ved stadionkvarteret.

Parterne har meldt tilbage, at der ikke er nogen jernbanetekniske eller arealmæssige hindringer for at anlægge et nyt standsningssted ved kvarteret. Det vil dog give en øget rejsetid mellem Hillerød og Hundested på to minutter.