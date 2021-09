Se billedserie Den nye udfordring, en skummaskine, vakte begejstring lige inden mål. Foto: Jan Palle Foto: Jan Palle Nielsen Dyb_vej6 2800 DK

Send til din ven. X Artiklen: Mudder, skum og sjove udklædninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mudder, skum og sjove udklædninger

1.000 mænd og kvinder - eller alfahanner og ladies, som de bliver kaldt - deltog i weekenden i Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm i Hillerød

Hillerød - 13. september 2021 kl. 18:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

er var et værre svineri, da de to løb Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm blev afviklet i Hillerød i weekenden.

Læs også: Få sved på panden under Hillerød Slotssø Byfest

Så alt var lige, som det skulle være.

Arrangøren af de to populære mudderløb, Firmaidræt Hillerød, havde perfekte arbejdsforhold i ugen op til løbene med høj sol mens de mere end 40 kunstige forhindringer på den 8,5 kilometer lange rute i området omkring Hillerød Stadion blev bygget.



Se flere billeder fra løbet i galleriet øverst i artiklen...

Og en time før start for begge løb kom der en stor regnbyge, hvilket var med til at gøre ruten perfekt.

Regnvejr eller ej så kunne deltagerne dog ikke undgå at få våde fødder alligevel. For allerede 200 meter ude på ruten kom den første forhindring, der var et vandhul, som deltagerne skulle igennem.

Festlige udklædninger I damernes løb, der blev afviklet i lørdags, var der traditionen tro højt humør og festligt udklædte hold. I startboksen så man både Team Easy On med hele fire 'Pimp de Keisergracht' (en af figurene fra Team Easy On, red.), et hold kvindelige sømatroser, nonner og en flok bier.

Det var tydeligt, at det her ikke handlede om at vinde men mere om at have en festlig og hyggelig dag for de cirka 800 kvinder, der stillede til start.

Men der var også kvinder, eller ladies, som de bliver kaldt af arrangørerne, der ville løbe stærkt, og vindertiden for den hurtigste kvinde blev 1:00:17. Den tid blev leveret af Pia Michelle Elgaard Folsing, der dermed slog den tidligere vinder af løbet Lena Toft-Pedersen, der måtte bruge 3,50 minutter mere til turen.

I mændenes løb, der blev afviklet søndag, var der knap 200 deltagere til start, og også her blev der kåret en ny vinder, da Micki Lolland, der har vundet de sidste to år, ikke stillede til start. I stedet satte Malte Kjær ny vindertid i tiden 47:47 med Sune Pedersen på 2. pladsen i tiden 49:33 og Slawomir Zielinsky på 3. pladsen i tiden 56:33.

Nye tanker - nye ideer Der er ifølge Peder Bisgaard, der er formand for Firmaidræt Hillerød, ingen tvivl om, at den mandlige del af arrangementet, Xtreme Mandehørm, er udfordret med dalende tilslutning.

"Men da det var Xtreme Mandehørm, der lagde grunden til et - trods alt - pænt deltagerantal, vil vi gøre meget for at fortsætte med løbet for alfahannerne. Derfor går vi nu i tænkeboks for at tænke nyt, og der arbejdes blandt andet på at arrangere begge løb på samme dag - og dermed måske også et comeback til en fest efter løbet for både ladies og alfahanner," fortæller Peder Bisgaard.

Foreløbig er næste års udgave af løbene fastlagt til lørdag den 24. september 2022.

relaterede artikler

Firmaidræt vil etablere udendørs fitness-areal for en halv million kroner 22. juni 2021 kl. 10:49

Kommunen hædret for fokus på motion i arbejdstiden 03. juni 2021 kl. 15:59