Motorvejsforlængelse er ikke farligere end lignende strækninger

Med en måneds mellemrum mistede to mennesker livet på Hillerødmotorvejens forlængelse denne sommer. En 57-årig kvinde blev dræbt den 25. juli, da en bil påkørte kvinden og hendes medpassager bagfra, mens det var en frontalkollision, der tog livet af en 54-årig mand i slutningen af august. Af uvisse årsager kom den 54-årige i sin personbil over i den modsatte vejbane, hvor den stødte sammen med et bjærgningskøretøj fra Falck. Men selvom der med jævne mellemrum sker voldsomme og fatale uheld på motorvejsforlængelsen, er strækningen ifølge Vejdirektoratet ikke mere farlig at køre på end andre lignende veje.

