Sådan så det ud på motorvejen mellem Sandbjerg og Vedbæk, da den blev udvidet. Brugere af Hillerødmotorvejen skal indstilles sig på mange års vejarbejde på motorvejen, som formentligt kan begynde i 2024. Foto: Lars Sandager Ramlow

Motorvej tidligst færdig i 2028

Beslutningen er taget, men Vejdirektoratet er stadig langt fra at køre asfaltvognen i stilling.

Hillerød - 30. juni 2021 kl. 06:15 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Der er noget at glæde sig til for pendlerne på Hillerødmotorvejen, nu hvor folketingets politikere har fundet den store pengekasse frem og øremærket milliarder til en færdiggørelse af motorvejen helt frem til Hillerød, men også en udvidelse af den eksisterende motorvej til flere spor på strækningen frem til Farum.

Men pendlerne kommer til at glæde sig længe. Tidligst i 2028 er motorvejen til Hillerød bygget færdig, oplyser Vejdirektoratet.

Længere inde på strækningen mod København er udvidelsen af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4, et projekt til 410 millioner kroner, planlagt til at begynde i 2028 i infrastrukturplanen. Projektet forventes at kunne gennemføres på fire år, fremgår det af Vejdirektoratets hjemmeside.

I infrastrukturplanen er projekteringen af udvidelsen på strækningen fra Ring 4 til Farum, et projekt der koster 1,075 milliarder kroner, fastlagt til at begynde i 2029. Det fremgår ikke, hvor lang tid, det projekt tager at gennemføre.

Brugere af Hillerødmotorvejen kan altså se frem til mere end et årti med vejarbejde på strækningen.

Planen op af skuffen I Vejdirektoratet er det Rasmus Larsen, der var projektleder på VVM-redegørelsen for udvidelsen af motortrafikvejen mellem Allerød og Hillerød til motorvej.

Vejdirektoratet er nu ved at tage planerne op af skuffen igen. Her har de ligget, siden Vejdirektoratet i 2018 havde en VVM-redegørelse af projektet i høring.

- Når vi er færdige med en VVM-undersøgelse og har afholdt en offentlig høring, laver vi en indstilling til transportministeren. Og så er det op til det politiske system at beslutte, hvorvidt projektet kan gennemføres. Og det er så det, der er sket nu, hvor det er med i infrastrukturplanen, siger han.

Anlægslov i 2022 Først skridt er dog vedtagelsen af Anlægsloven, som formentlig sker i løbet af 2022.

Herefter skal Vejdirektoratet detailprojektere anlægget af vejen, inden opgaven kan sendes i udbud, og der kan findes en entreprenør til at lave motorvejen.

- Selve anlægsarbejdet, den periode, hvor vi arbejder på strækningen, tager fire år. Men så er der dette forløb inden, som normalt tager to år. Så fra tidspunktet hvor anlægsloven er vedtaget, til der står en færdig vej, plejer vi at sige, at der går seks år, siger Rasmus Larsen.

Nye broer på vej Da man anlagde Hillerødmotorvejens forlængelse i 1970'erne, blev der gjort klar til at udvide vejen til motorvej, for eksempel ved at gøre broerne lange nok. Der er dog alligevel broer og underføringer på strækningen, der skal udvides og ændres. Der skal også etableres en helt ny bro ved Herredsvejen, Enebakken og Peder Oxes Allé, samt en dobbeltrettet cykelstibro syd for Roskildevej, fremgår det af Vejdirektoratets foreløbige plan for anlægsperioden.

Den findes i en baggrundsrapport til VVM-redegørelsen, som kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside.

Her kan man læse, at også til- og frakørslerne skal ændres undervejs, ligesom der generelt skal bygges om i anlæg i forbindelse med motorvejen.

På selve vejbanen skal noget af den eksisterende vej brydes op og laves til midterrabat, mens vejen udvides med det ekstra spor.

Anlægsarbejdet er planlagt til at foregår i fire etaper, hvor man begynder der, hvor motorvejen snævrer ind til motortrafikvej ved Lynge.

Men planen for anlægsarbejdet er ikke endelig.

- Inden man træffer den endelige beslutning skal man overveje anlægslogistikken. Vi skal jo have trafikken til at køre, samtidig med, at man bygger. Lige på Hillerødmotorvejens forlængelse er man så heldig, at den er forberedt til at blive udvidet til motorvej i den ene side, så på den måde er det et forholdsvist smertefrit projekt, da meget af anlægsarbejdet vil foregå i den side hvor der ikke kører trafik i dag, siger Rasmus Larsen.

