Motorcyklist i trafikulykke

Torsdag aften klokken 21.07 væltede en 27-årig mand fra København på sin motorcykel, da han kom kørende ad Kirkepladsen i Nørre Herlev nær Hillerød.

Et vidne til uheldet kontaktede 112, som sendte ambulance og politi til stedet. Her kunne det konstateres, at den 27-årige var spirituspåvirket, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel.