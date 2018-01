I regionens behandling af gravetilladelsen til en grusgrav på Nejedevej er Lille Lyngby Mose angivet som fredet på nationalt niveau. Men mosen er en del af et større Natura 2000-område, som også omfatter Arresø, og det bør betyde, at der skal gennemføres en VVM-undersøgelse inden grusgraven etableres, mener naboerne. Arkivfoto

Mose kan få grusgrav på bordet igen

Tulstrup Sten & Grus (TSG) fik 30. november tilladelse til råstofindvinding på Nejedevej 22-24. Tilladelsen er givet uden at gennemføre en VVM screening af projektet. Men der bør laves en VVM-undersøgelse, skriver NNO i en såkaldt remonstrationsanmodning til Region Hovedstaden, hvor NNO anmoder regionen om at behandle sagen en gang til.

I regionens sagsbehandling, som udelukkende er en administrativ beslutning, blev det konkluderet, at der ikke skulle laves en VVM-undersøgelse, fordi grusgraven ikke ville påvirke beskyttede naturområder. Lille Lyngby Mose, som ligger cirka 650 meter fra den kommende grusgrav, er i regionens VVM-screening angivet som fredet på nationalt niveau - og dermed ikke beskyttet nok til at udløse en egentlig VVM-undersøgelse.

Anmodningen har blandt andet fået Özkan Kocak (S), medlem af regionrådets Miljøudvalg, til at bede om at få sagen op på udvalgets møde den 23. januar.

- Når jeg læser brevet fra NNO vil jeg gerne have et ekstra syn på, om vi har handlet korrekt. Og det har jeg bedt om at vi drøfter på det næste udvalgsmøde. Vi kan bede om at få sagen behandlet igen, hvis vi ikke synes, den er ordentlig belyst, siger Özkan Kocak.

Brevet beskriver en række bekymringer over gravetilladelsen. Blandt andet mener udvalget ligesom NNO, at der burde være foretaget en VVM-undersøgelse. Desuden opfordrer økonomiudvalget til, at Region Hovedstaden fører jævnlige tilsyn med, at der ikke tilføres råstoffer til graven, og at området efterbehandles til naturområde.