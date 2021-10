54-årige Morten Bille er spidskandidat for Nye Borgerlige i Hillerød. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Morten vil i byrådet og være med til at gøre en forskel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Morten vil i byrådet og være med til at gøre en forskel

Hillerød - 11. oktober 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Hillerød Posten dækker selvfølgelig det kommende kommunalvalg den 16. november massivt. Vi har blandt andet bedt samtlige spidskandidater for de ni partier, der indtil videre stiller op til kommunalvalget i Hillerød Kommune, om at besvare en række mere personlige spørgsmål, der forhåbentlig er med til at tegne et billede af personen bag politikeren.

Morten Bille, spidskandidat Nye Borgerlige Hillerød

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Jeg har den seneste byrådsperiode været 1. suppleant og indsuppleret nogle gange til byrådsmøder og har derfor fået endnu større interesse for det politiske arbejde, så da muligheden for at opstille som spidskandidat bød sig, var jeg ikke et sekund i tvivl. Jeg ønsker at gøre en politisk forskel for vores fantastiske kommune.

Hvad kan du bedst lide at bruge din fritid på? Ferie, som tilbringes på de kanariske øer, hvor vi har en lejlighed. Udsigt til hav, sol og varme er fantastisk, og gør mig glad. Derudover det franske kuglespil petanquè, som hele familien spiller.

Hvad er dit yndlingssted i Hillerød Kommune - og hvorfor? Jeg elsker slottet, Slotshaven og gerne en frokost i Cafe Havehuset. Jeg er royalist til fingerspidserne - det er smukt og en vigtig del af vores historie, og det gør mig glad og stolt. Hillerød er simpelthen så smuk og et fantastisk sted at bo.

Morten Bille Alder: 54 år (lidt endnu)

By: Ullerød

Familie: Gift med Helle, sammen har vi to voksne børn: Katrine som er jurist og bosiddende i Hillerød og Andreas som læser på sidste år på DTU

Job: Selvstændig

Hvad er du virkelig dårlig til? Tålmodighed er ikke min stærke side, og jeg er ikke praktisk anlagt: Det er derfor, vi bor i nyopført vedligeholdelsesfrit hus i Ullerød. Min hustru insisterer altid på, at jeg ringer efter hjælp, da hun igennem vores 28 års ægteskab har set, hvor galt det kan gå, når jeg forsøger selv.

Hvem er dit idol uden for politik - og hvorfor? Jeg er dybt imponeret over Mærsk Mc-Kinney Møller, som jeg arbejdede for i 10 år, da jeg var ung. En fantastisk leder og rollemodel, og ganske få mennesker har haft så stor betydning for Danmark som Mærsk Mc-Kinney Møller. Vi levede efter parolen: Tag ansvar for Møllers forretning, som er det din egen, så vil Møller tage sig af din familie, hvis du bliver syg. Et stort mennesker og en synlig leder.

Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være? En magisk tryllestav, som kunne få alverdens problemer til at forsvinde: Væk med sygdom og fattigdom, ingen hjemløse i Danmark og uddannelse og jobs til alle.

Morten Bille og resten af familien bruger gerne fritiden på at spille petanqué. Foto: Jan F. Stephan

relaterede artikler

Konservativ spidskandidat har stor respekt for Hjulmand og hader at komme for sent 04. oktober 2021 kl. 18:00