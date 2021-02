Se billedserie De sidste par dage har kunderne banket på ruderne for at komme ind i butikken, og nu glæder Morten Buch sig til at der igen kan komme kunder i hans butikker. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Morten står klar til kunderne i morgen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Morten står klar til kunderne i morgen

Efter mere end to måneder uden kunder i butikken, glæder Morten Buch sig til at slå dørene op i sine butikker i Slotsgade.

Hillerød - 28. februar 2021 kl. 17:34 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Søndag er der roligt i Slotsgade, hvor små grupper på søndagstur slentrer ned ad gaden, mens der er tendens til kø foran Kaffebar. Bag butiksvinduerne kan man skimte aktivitet - mange steder skal det sidste lige på plads, inden kunderne mandag igen må komme i de små butikker.

Nogen af dem, der glæder sig, er Morten Buch og Eva Knudsen. Morten Buch er indehaver af i alt 11 tøjbutikker, herunder HL Mode i Slotsgade, og Eva Knudsen står for den daglige drift i butikken.

- Alle medarbejderne kommer med en frisk coronatest i morgen. Vi glæder os alle sammen, siger Eva Knudsen, som ser frem til nogle travle dage.

- Kunderne har jo stået og banket på ruderne, og sagt de gerne ville købe en jakke, eller have byttet en bluse, siger hun og tilføjer:

- Jeg håber, folk tager det stille og roligt, så vi kan passe på hinanden.

Da butikkerne lukkede før jul, var de fyldt med vintertøj, og det gælder også HL Mode. Men når butikken åbner i dag, bliver det med en butik fuld af forårstøj.

- Vi har lavet et kæmpe sceneskifte. Vi laver lidt udsalg på vintertøjet, men ellers er der tryllet forår over det hele, så kunderne bliver fristet, fortæller Morten Buch og fortsætter:

- Det er nu, kunderne kommer og svinger dankortet - og de er forårskåde. De vil gerne have nogle nye varer, siger han.

En stor nyhed hos HL Mode er at Wunderwear, som også er ejet af Morten Buch, er rykket fra butikken overfor og ind i butikken lige ved siden af, hvor Dollarstore tidligere lå.

- Da der pludselig stod til leje på butikken, var jeg hurtig. Der er hul mellem butikkerne, så der er noget synergi - det er mere fleksibelt, og så har vi allerede kunderne inde i butikken, siger han, som har benyttet coronaned­lukningen til at flytte undertøjsbutikken.

De eneste der har været på arbejde under nedlukningen er Eva Knudsen og de to butikselever. Resten af medarbejderne har været sendt hjem, og i mellemtiden har eleverne flyttet varerne fra Wunder Wear over gaden.

- For to måneder siden var her et råt lokale. Der er lavet nyt gulv, og nyt lys. De otte uger, hvor vi har flyttet, har vi haft travlt, siger Morten Buch, som glæder sig over, at der i hans tidligere butik åbner en herretøjsbutik, der henvender sig til de 20-45-årige.

- Det bliver rigtig godt for byen, siger han.

En smule malurt i bægret er der dog, også sådan en dag.

- Vi kommer til at savne Slotsarkaderne, det er så ærgerlig, at butikkerne derinde ikke kan åbne, siger han.

Under nedlukningen i foråret var det tydeligt, hvilke betydning, Slotsarkaderne har for handlen i gågaden. De små butikker åbnede igen nogle uger før centerbutikkerne måtte åbne, og da det endelig skete, kunne man mærke det i gågaden.

- Kunderne kom sådan stille og roligt, da vi åbnede, men da Slotsarkaderne åbnede igen, kom kunderne væltende, og det varede resten af året. Det er tydeligt, at folk komme kørende til Slotsarkaderne, går der et par timer, og så kommer de her ud i gågaden, siger Morten Buch.