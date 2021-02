Den tidligere hillerøddreng Morten Marcher har været forsanger i Die Herren i halvdelen af sit liv. Foto: Erling Madsen Foto: Erling Madsen

Morten har levet af at synge U2-sange halvdelen af sit liv

Die Herren fejrer sit 30-års jubilæum med en fødselsdagskoncert i Royal Stage. Koncerten, der selvfølgelig bliver uden publikum på grund af corona-restriktionerne, optages og sendes på bandets YouTube-kanal

Hillerød - 27. februar 2021

I halvdelen af sit liv har den tidligere hillerøddreng Morten Marcher været forsanger i det populære U2-kopiband Die Herren.

Morten Marcher, der fyldte 60 år i januar, kan sammen med resten af medlemmerne i Die Herren fejrer bandets 30 års jubilæum mandag den 1. marts. Under normale omstændigheder ville det formentlig være blevet markeret med en kæmpe fødselsdagskoncert i en proppet koncertsal et eller andet sted i landet.

Det har corona-pandemien imidlertid sat en stopper for, men hverken bandet eller dets fans skal snydes for en fødselsdagsfejring.

Optager koncert i Hillerød Die Herren og Carsten Larsen, der er direktør i Royal Stage i Hillerød, har derfor lavet en aftale om, at den lokale arena skal danne rammen om en fødselsdagskoncert, der bliver streamet på bandets YouTube-kanal den 1. marts.

"Vi ville faktisk bare optage koncerten i vores eget studie, men så ringede Carsten Larsen og spurgte, om vi ikke skulle optage den nede hos ham i Royal Stage i stedet. Det er fantastisk, at Carsten Larsen vil stille Royal Stage til rådighed for vores fødselsdagskoncert. Det er vi meget taknemmelige for, og samtidig er det jo lidt morsomt, at det er lige netop hos Carsten Larsen, vi kan fejre vores 30 års jubilæum. For det var faktisk også hos ham, det hele startede for 30 år siden, da vi fik et øvelokale hos Kanal København i Valby, hvor Carsten Larsen var direktør," fortæller Morten Marcher.

Bandet og Carsten Larsen har været venner lige siden, og Carsten Larsen glæder sig til at få besøg af Die Herren.

"For Royal Stage handler det om hele tiden at prøve nye ting i en vanskelig tid., og ved at at stille Royal Stage til rådighed for Die Herren får vi bragt et orkester og noget musik ud til deres mange fans. Og så er det jo første gang, vi laver en musikoptagelse til tv, så på den måde viser vi endnu en af rigtig mange muligheder, der er i arenaen," lyder det fra Carsten Larsen, der selv er stor fan af bandet.

Støberihallen plejer at være proppet - ikke mindst med gamle venner og bekendte - når Morten Marcher og Die Herren giver 'julekoncert' den 28. december. Arkivfoto: Martin Warming

Voksede op i Hillerød Morten Marcher er født og opvokset i Hillerød. Han flyttede fra byen som 26-årig, men han har stadig forbindelser til Hillerød, hvor blandt andre hans søster og en masse af hans venner stadig bor.

"Det var fedt at vokse op i Hillerød. Jeg gik i skole på Hillerødsholmskolen, og i min fritid gik jeg i ungdomsskole, til FDF og spillede fodbold i HGI. Jeg gik også til sportdans i mange år på to forskellige danseskoler," siger Morten Marcher, mens han husker tilbage på tiden i Hillerød.

Når der ikke er corona, vender Morten Marcher hjem til Hillerød hver jul, hvor Die Herren plejer at spille i Støberihallen den 28. december. Og det ER noget specielt at spille i Hillerød, fortæller Morten Marcher.

"Jeg kender jo sindssygt mange mennesker i Hillerød, og de første tre rækker plejer at være fyldt med gamle klasse- og fodboldkammarater, tidligere naboer og ungdomsvenner. Jeg bruger som regel et par timer efter koncerten på at tale med alle mulige, så det er virkelig fedt og noget helt specielt for mig at spille i Hillerød," siger Morten Marcher.

Fødselsdags-koncerten: Fødselsdagskoncerten, der har fået navnet '30-års koncerten - Die Herrens liv med U2 gennem tre årtier' optages i Royal Stage over tre dage. Programmets vært Søren Zeuth, der har været Die Herrens fotograf siden 1993. Han vil binde båndede indslag fra gamle venner og fans sammen med U2-sange spillet live af Die Herren. Søren Zeuth vil være den røde tråd gennem programmet, da han har været en stor del af Die Herrens liv. Du kan se fødselsdagskoncerten på Die Herrens egen YouTube-kanal mandag den 1. marts klokken 20.00

Selv om Morten Marcher stadig holder meget af Hillerød, så har han ikke lige planer om at flytte tilbage.

"Jeg har boet på Østebro i mange år med min kone, og der har vi det rigtig godt. Jeg har en stor dreng på 29 år og en datter på 25 år, og de bor begge lige i nærheden og kommer tit forbi, så det passer os rigtig godt at bo, hvor vi bor," siger han.

Stadig sjovt Die Herren er efter signede det eneste band i Danmark, der kan leve af at spille andres musik, og selv om Morten Marcher formentlig kan samtlige U2-sange i søvne, så er det stadig sjovt, siger han.

"Hvis det ikke er sjovt mere, så skal man jo stoppe. Men det er også et spørgsmpål om at gøre det sjovt. Sangene giver ligesom sig selv, så det handler meget om indpakningen og hele setuppet omkring vores live-koncerter. Vi øver stadig meget, selv om vi har spillet sammen i 30 år. Jeg troede, der var en grænse for, hvor god man kan blive, men hvis man bliver ved med at øve og træne, så kan man faktisk hele tiden blive bedre. Personligt synes jeg, at jeg aldrig har sunget bedre, end jeg gør nu," siger Morten Marcher.

Die Herren blev dannet den 1. marts 1991, efter at Morten Marcher havde haft en annonce i Den Blå Avis, hvor der stor "Sanger søger band med god kemi".

"Jeg kendte faktisk ikke så meget til U2. Jeg havde selvfølgelig hørt deres hits, men jeg ejede ikke en plade med dem, og det var ikke noget, jeg hørte dengang. Men jeg opdagede jo hurtigt, hvor stærke deres sange er - specielt live," siger han.

Selv om Die Herren er et U2-kopiband, eller et efterligningsband, som de selv kalder det, så forsøger de ikke at lyde fuldstændig - eller for den sags skyld ligne - den originale vare fra Irland.

"Vi har fundet vores helt egen måde og stil at bruge deres sange på, og det handler ikke om, at jeg skal klæde mig ud og lyde som Bono (forsanger i U2, red.). Det handler om at skabe sin egen personlige stil uden at ødelægge de oprindelige U2-sange, og det synes jeg, vi er lykkedes ret godt med, " siger Morten Marcher, der i Die Herren regi kalder sig for Mono.

Carsten Larsen, der er direktør i Royal Stage, har været en god ven af Die Herren siden 1991. Foto: Erling Madsen

Hårde tider Udover Morten Marcher består Die Herren af Claes René Topp på bas, Esben Søgaard Nielsen på guitar og Ulrik Frost Nilsson på trommer.

Bandet spiller normalt omkring 80 koncerter om året, men det sidste års tid har selvfølgelig været op ad bakke på grund af corona-pandemien.

"Vi levede jo af det indtil den 11. marts sidste år, men nu står vi i samme situation som så mange andre, nemlig at der ikke kommer nogle penge ind på kontoen fra koncerter. Der er et par af de andre bandmedlemmer, der har taget noget arbejde ved siden af, og jeg ved ikke, om Die Herren overlever det her, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis vi ikke kan leve af musikken mere, så må vi jo finde noget andet at lave. Vi skal jo tjene nogle penge," siger Morten Marcher, der ikke er optimist i forhold til at komme ud at spille koncerter til sommer.

"Det tror jeg desværre ikke meget på. Jeg tror, at vi skal hen i sensommeren eller efteråret, før der igen bliver åbnet op for spillestederne og festivalerne. Og så håber jeg bare, at vi overleve så længe. Lige nu glæder vi os bare sindssygt meget til fødselsdagskoncerten i Royal Stage," slutter Morten Marcher, der selvfølgelig håber, at rigtig mange vil være med til at fejre bandets 30-års fødselsdag, når koncerten bliver streamet på YouTube.

