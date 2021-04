"Det er ret uvirkeligt, at vi kan se vores idé køre rundt i Københavns gader," lyder det fra Morten Kristiansen, der kommer fra Nødebo.Pressefoto: Essencius

Morten fra Nødebo fik en genial idé - nu høster han international anerkendelse

Morten Kristiansen fra Nødebo har fundet ud af, hvad en bybus og en sodavandsflaske har til fælles

Hillerød - 18. april 2021 kl. 07:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hvad har en bybus og en Coca-Cola egentlig til fælles?

Det har Morten Kristiansen fra Nødebo og hans studiekammerat Ellen Gregersen fundet svaret på i forbindelse med en konkurrence, de har deltaget i. Og den overraskende opdagelse har givet de to studerende international anerkendelse og opmærksomhed.

Og her kommer så svaret på, hvad en bybus og en Coca-Cola har til fælles: Forestil dig lyden af en bus, når den standser ved et stoppested - og så lyden af en Cola-Cola-flaske, der bliver åbnet. Så har du svaret på, hvad en bybus og en Coca-Cola har til fælles.

De siger nemlig begge 'Tsshh'.

Sådan ser bussen, der er dekoreret med Mortens idé, ud. Pressefoto: Essencius

Alle kender lyden For Morten, der er født og opvokset i Nødebo, og hans studiemakker Ellen fra Vejle var det ikke svært at koble de to lyde samme, da de deltog i en konkurrence på deres studie.

Opgaven gik ud på at forvandle en helt almindelig bybus til en kørende reklame, der visuelt skiller sig ud i gadebilledet og giver iagttagen en særlig oplevelse. Resultatet blev en rød bybus med et Coca-Cola-logo og teksten: 'Den lyd, når bussen stopper'.

"Bremselyden fra busserne hører man hele tiden udenfor, og alle kender lyden af en Coca-Cola, der bliver åbnet. Tsshh-lydene er nærmest identiske, og det gav os idéen til at koble de to lyde sammen i en busreklame, der egentlig kun er visuel, men som summer af lyd. Det er kun, fordi lyden af en Coca-Cola er så ikonisk, at man kan få folk til at tænke på sodavand, når man hører bremsen på en bus," fortæller Morten, der i dag er studerende på DMJX, Kreativ Kommunikation i København, hvor han også bor nu, i en pressemeddelelse fra Coca-Cola Danmark.

Fra idé til virkelighed Idéen er genial i sin totale enkelthed - og den gik rent ind hos juryen. Ud af 42 bidrag fra de studerende valgte en kreativ jury de fem bedste, hvor Morten og Ellens idé endte med at løbe afsted med den fornemme førsteplads. Men selvom juryen var vilde med deres idé, var det ikke givet, at den skulle føres ud i livet - og det blev den heller ikke i første omgang.

"Vi blev meget glade for at vinde konkurrencen. Det er i sig selv stort, fordi vi jo kæmper med mange super kreative studerende. Det er en benhård konkurrence, og vi har brugt mange timer på at få idéen. Men selvom man vinder, er det ingen garanti for, at det brand, man arbejder med, ønsker at gøre idéen til virkelighed. Det vidste vi godt, men vi blev alligevel lidt ærgerlige, da vi så hørte, at bussen nok ikke ville blive noget," fortæller Morten.

Men så trådte Jesper Hansen, der er deres lærer og leder for uddannelsen kreativ kommunikation på DMJX, til. Han satte gang i hele sit danske og internationale netværk, og internationale bureauer samt Coca-Cola-hovedkontoret i Atlanta reagerede positivt. Derfor kommer bussen nu ud at køre. Morten og Ellens koncept passer nemlig perfekt til den nye Coca-Cola-kampagne 'Open that Coke'.

"Vi er vildt stolte af, at Cola-Cola nu virkeliggør vores idé. Det er jo en gigant, der har utallige store og flotte kampagner bag sig. Det er ret uvirkeligt, at vi kan se vores idé køre rundt i Københavns gader. Det har været en lang proces, men når vi nu ser, at det er lykkedes, har det været hele kampen værd. Det har lært os, at man skal stole på sine gode idéer og kæmpe for dem. Det er klart noget, vi kan tage med os videre i vores arbejde og på vores studie," lyder det fra Morten Kristiansen i pressemeddelelsen fra Coca-Cola.