Morgensang og morgenmad i Slotskirkens Hus

"At synge er væsentligt for os, når vi samles og mødes. Morgensang og morgenmad giver derfor alle en mulighed for ar synge med eget næb. En af kirkens præster vil stå for udvælgelsen af sange fra Højskolesangbogen, og en af organisterne sidder ved klaveret. Deltagerne sidder selvfølgelig med behørig afstand, og er deltagerantallet for stort, så lytter eller nynner vi med på sangene," skriver Slotskirkens Hus i en pressemeddelelsen om arrangementet.