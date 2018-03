Foto: Kim Rasmussen

Mor udvist af Danmark: Mand og børn er danske statsborgere

Hillerød - 17. marts 2018

Dansk-brasiliansk familie fra Hillerød er tvunget til at rykke til Malmø efter forgæves forsøg på familiesammenføring. Familien Pedersen, far, mor og tre børn, er en berejst familie, og har både boet i Tyskland og Brasilien. Men siden 2015 har deres hjem været i Hillerød. Nu må de rejse fra landet igen, for moderen i familien, Maricina Santos Pedersen, skal være ude af Danmark senest tirsdag den 20. marts. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

5. marts fik hun nemlig endeligt afslag på blive familiesammenført med sin mand, Gorm Pedersen, og deres tre børn, Mateus, Tim og Marja, som alle er danske statsborgere. Så nu går turen til Sverige for alle fem.

- Vi er en familie. Selvfølgelig vil vi ikke gå gennem en separation, fordi en af os mister opholdstilladelsen, siger Gorm Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

Han er hjemvendt udlandsdansker. Som ung valgte han at forlade barndomsbyen Lyngby og tage sin uddannelse i USA, hvor han fuldførte et MBA studie og fik arbejde. I 1996 blev han udsendt til Tyskland som salgschef, og i 2000 mødte han Maricina, der boede i Düsseldorf.

Parret blev gift i 2003 på Frederiksberg Rådhus, men blev boende i Tyskland, hvor alle tre børn er født - i dag er de 11, 14 og 15 år. I 2012 flyttede familien til Brasilia i Brasilien, hvor de åbnede en neglesalon og børnene begyndte i skole.

I 2015 rejste Gorm Pedersen med drengene til Danmark, fandt lejlighed og job. I maj 2016 kom Maricina Pedersen og datteren Marja til Danmark. Maricina Pedersen søgte om familiesammenføring efter EU-retten med sin danske mand gennem 13 år.

- Det har altid været en del af vores familievision. At arbejde og lære i andre lande, men også bevare vores nationalitet. Det var derfor, vi flyttede til Brasilien, for at vores børn skulle opleve det, vi finder fantastisk i Brasilien. Og vi flyttede til Danmark for at vores børn på samme måde skulle få Danmark ind under huden, fortæller Gorm Pedersen.

Men Statsforvaltningen gav afslag på familiesammenføring efter EU-retten, og en klage til Udlændingestyrelsen satte 5. marts en tyk streg under afslaget. Maricina Pedersen er ikke omfattet af EU-reglerne om ret til ophold som familiemedlem til en dansk statsborger. Og senest 20. marts skulle hun rejse ud af landet, stod der i afgørelsen fra Udlændingestyrelsen.

Gorm Pedersen var meget overrasket over, at det skulle være så svært at få sin kone med hjem til Danmark.

- Det kunne jeg slet ikke forestille mig, siger han og fortsætter:

- Hvis vi hav de boet i hvilket som helst andet EU-land, havde der ingen problemet været. Men der er en speciel dansk særregel. Hvis man forlader EU, mister man de rettigheder, man har opnået. Det vil sige, at danskerne ikke har de samme rettigheder som andre EU-borgere, siger han.

Maricina Pedersen selv fortæller på portugisisk, som Gorm Pedersen oversætter, at mødet med det danske system har været en chokerende oplevelse.

- Det har været rigtigt svært at forstå, hvorfor jeg som mor til tre danske børn skal udvises. Især fordi, det var så enkelt i Tyskland og Brasilien. Der var der ikke tvivl om, at det er en forælders ret og pligt at forsørge og opdrage sine børn, siger den 42-årige kvinde, som i al den tid hun har boet i Danmark ikke har haft lov at arbejde, men alligevel har forsøgt at falde til.

Nu føler hun, at hun har spildt tiden.

- Det føles kynisk, at det skal tage så lang tid at få et afslag. Al den ventetid. Man flytter ind, får venner, vaner - og møbler. Man skaber et hjem. Så får man bagefter et afslag. Hvorfor ikke give det med det samme, i stedet for at jeg skal miste to år af mit liv, spørger hun.

Marja, Tim og Mateus taler flydende dansk. Marja på 11 år går i 4. klasse på Grønnevangsskolen, og er helst fri for at skulle skifte skole en gang til, fordi hun nu skal flytte til et helt nyt land.

- Det ville ikke være så rart, så skulle jeg lære et nyt sprog og finde nye venner, siger hun.

Storebrødrene Tim og Mateus på 14 og 15 år går i 8. klasse.

- Det er lidt svært, siger Mateus.

- Hvis vi skal skifte til et andet land, skal vi også lære et andet sprog. Jeg skal i 9. klasse næste år, og jeg vil jo ikke risikere at skulle gå om, siger han.

Statsforvaltningen begrundede sit afslag med to ting. Hvis man inden hjemrejse forlader EU området, eller der er tidsforskudte indrejsedatoer mellem ægtefællerne, så mister familien retten til at bo sammen i Danmark.

Fordi familien boede i Brasilien efter at have boet i Tyskland, og fordi Gorm Pedersen og de to sønner rejste til Danmark fem måneder før Maricina Pedersen og Marja, kan Maricina Pedersen ikke få opholdstilladelse.

En mulighed havde også været at søge familiesammenføring efter de danske regler. Men ifølge Gorm Pedersen tjener ikke nok til at hun kan gøre det, på trods af at han arbejder fuldtid som tjener og supplerer med taxakørsel, når han har fri. Sidste år tjente han 375.000 kroner. Men det er stadig ikke nok.

Derfor er der kun en mulighed, og det er EU-retten, som altså ikke virkede for Maricina Pedersen. Nu vil Gorm Pedersen gerne advare andre udlandsdanskere, der overvejer at komme hjem.

- Vi synes, andre skal prøve at undgå det, som nu kommer til at ske for vores børn, spørger han.

- Vi er urolige for, at børnene mister deres tilknytning og kærlighed de har opbygget til Danmark, fordi vi er tvunget til at flytte, siger Maricina Pedersen.

Familien regner omed, at de snart kan flytte hjem til Danmark igen. Og lave det, man kunne kalde en Malmøfinte.

- Planen er at vi flytter til Malmø og beder om svensk opholdstilladelse. Der er mange, der henviser til, at de har gjort det. Vi skal opholde os effektivt, det vil sige bo og arbejde i et andet EU-land i en periode på minimum tre måneder. Så kan vi flytte tilbage og få fuld opholdstilladelse, hvis vi ikke ender med at blive i Sverige, siger Gorm Pedersen, og fortsætter:

- Det er jo et teater. Man sender alle internationale familier et halvt år til udlandet for at få dem tilbage g give dem opholdstilladelse. I stedet for at give den opholdstilladelse, som alle EU-borgere har ret til. Hvis det bare var os voksne var det ikke så slemt. Men vores børn lider unødvendigt under danske særregler om opholdstilladelse for internationale familier, siger han.