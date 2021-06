I parkeringskælderen ved Munkeengen blev en teenager mandag aften snittet i ansigtet med en kniv af en jævnaldrende ven. Foto: Kenn Thomsen

Mor til knivstukket dreng: - Det kunne være gået helt galt

En 17-årig dreng blev mandag aften snittet i ansigtet med en kniv i en parkeringskælder ved Munkeengen. En 16-årig er anholdt og sigtet i sagen.

Hillerød - 16. juni 2021 kl. 08:35 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

En mor fra Hillerød sad ganske ubekymret og var ved at læse til eksamen hos et familiemedlem i Helsinge mandag aften, da hun pludselig modtog et af den slags opkald, der er enhver mors største frygt. Hendes 17-årige søn var blevet udsat for et knivoverfald.

Fra lejligheden hjemme i Hillerød ringede hendes 16-årige datter, og moren kunne med det samme høre, at noget var helt galt. Datteren fortalte, at hendes bror, morens 17-årige søn, lige var kommet hjem med blod i hele ansigtet, og i en tilstand, som moren beskriver som en blanding af panik og chok, kunne datteren ikke helt præcist svare på, hvor slemt det stod til.

Med ét forvandlede eksamensboblen sig til et adrenalinkick. Moren fik trods chokket ringet 112 og sendt en ambulance mod lejligheden i Hillerød, inden hun satte sig ud i bilen for at køre de 16 kilometer, der på det tidspunkt adskilte hende fra hendes to børn.

- Jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne, og så kørte jeg mod Hillerød, og adrenalinen kører for fuld skrue, når du skal køre fra Helsinge til Hillerød og ikke ved, hvad der er sket med dit barn, sagde moren, da Frederiksborg Amts Avis talte med hende tirsdag.

Snittet henover næsen Sønnen var blevet snittet i ansigtet med en kniv i en parkeringskælder ved Munke­engen tæt på, hvor familien bor. Men allerede inden moren var nået hele vejen til Hillerød, blev hun kontaktet af Alarmcentralen, som kunne fortælle, at hendes søn var uden for livsfare.

- Han har fået et sting på næseryggen. Han har også fået en CT-scanning, og der er heldigvis ikke noget, der er brækket. I medierne har der stået, at der var tale om overfladiske skader, men altså for en mor er det jo ikke overfladisk. Det kunne lige så godt være gået helt galt, siger moren, som stadig er chokeret over weekendens hændelse.

Sønnen kom hjem fra hospitalet senere samme aften, og han har fortalt til sin mor, at han ikke ved, hvorfor en jævnaldrende dreng valgte at angribe ham med en kniv i parkeringskælderen ved Munkeengen mandag aften.

Slagsmål i p-kælder - Ham, der har gjort det, er en, min søn kender, men de har ikke kendt hinanden så længe. Han havde ringet og spurgt min søn, om de kunne mødes, og de havde aftalt at mødes nede i parkeringskælderen, hvor de sad og røg en smøg med en tredje ven. Lige pludselig ser min søn ud af øjenkrogen, at ham, der har gjort det, hiver en kniv frem. Han får stukket min søn ved næseryggen, og min søn hiver så fat i ham og får på en eller anden måde løsnet sig fri, siger moren og fortsætter:

- Min søn prøver at løbe op ad trappen nede i parkeringskælderen. Men han falder, og ham med kniven får indhentet ham. Han får sat sig ovenpå min søn, og så får min søn et ordentlig slag med skaftet af kniven på det ene øje, så nu har han et ordentligt sæbeøje, og han får også et slag i panden, inden han får revet sig fri og slipper væk, siger moren, som stadig ikke er blevet klogere på, hvorfor hendes søn skulle overfaldes i parkeringshuset.

- Min søn ved faktisk ikke, hvorfor det er sket. Han er slet ikke blevet varslet. Det kom ud af den blå luft, og jeg sagde til min søn, at man bliver jo ikke stukket ned for sjov, men han holdt fast i, at han ikke aner, hvorfor det skete, siger moren som af hensyn til sin søn har ønsket at være anonym. Frederiksborg Amts Avis er bekendt med kvindens identitet.

16-årig anholdt Alarmcentralen og Nordsjællands Politi modtog meldingen om knivoverfaldet klokken 18.24 mandag aften, og både ambulance og flere politibiler blev sendt mod Munkeengen.

Da politiet ankom til gerningsstedet, var den 16-årige gerningsmand forsvundet fra stedet. Men politiet har sent mandag aften anholdt en formodet gerningsmand, der er blevet sigtet for grov vold.

Nordsjællands Politi oplyste tirsdag eftermiddag til avisen, at den videre efterforskning vil vise, om der skal ske yderligere sigtelser i sagen.

