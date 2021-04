Se billedserie Emil Colding Sørensen i forgrunden fortæller, at han er sikker på, byrådet vil vide, at han har sin egen stemme. Det er hans mor, Louise Colding, der ses i baggrunden, heller ikke i tvivl om. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Mor og søn stiller op til kommunalvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor og søn stiller op til kommunalvalget

I slutningen af marts annoncerede Emil Colding Sørensen sit kandidatur til byrådet i Hillerød forud for kommunalvalget i efteråret. Han og moderen, Louise Colding, kan passende slå deres valgfest sammen, hvis de begge bliver valgt ind

Hillerød - 25. april 2021 kl. 08:00 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Man fristes til at sige, at han ikke har det fra fremmede.

Læs også: SF og Enhedslisten indgår valgforbund i Hillerød

I hvert fald har Emil Colding Sørensen, der stiller op til byrådet i Hillerød for Socialdemokratiet til kommunalvalget i november, haft optimale forudsætninger for at sætte sig ind i lokalpolitik.

Hans mor, Louise Colding (S), sidder nemlig som bekendt i byrådet, hvor hun er formand for Natur-, Miljø og Klimaudvalget og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Hun har tilmed siddet i byrådet i 12 år og før det været aktiv i foreninger.

Derfor er det også blevet til en del hede debatter over middagsbordet, forklarer de begge fra selvsamme bord med et glimt i øjet.

Det forkromede overblik over diskussionerne og deres indhold i løbet af årene er svært at få. Men vendepunktet, hvor Emil Colding Sørensen for alvor begyndte at interessere sig for lokalpolitik, står skarpt i hukommelsen.

"Det var klart, da jeg var med oppe til indvielsen af cykelstien på Frederiksværksgade, og min mor klippede båndet over. Det var en konkret forandring, der var blevet kæmpet for," siger Emil Colding Sørensen, der kun blev bekræftet i sin tese om nytten af arbejdet med lokalpolitik, da han efterfølgende benyttede netop den cykelsti for at komme i skole.

"Og så var jeg blevet vildt træt af at se folk brokke sig på sociale medier. Der er meget lidt konstruktivitet, og når jeg synes det, skal jeg også gøre noget ved det," tilføjer han til spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at stille op.

Få de unge med Samtidig er Emil Colding Sørensen optaget af noget, han mener ligger den 25-årige byrådskandidats generation på sinde.

"Min generation bliver ramt enormt meget, når det kommer til miljøet, og der vil jeg være med til at lave konkrete tiltag, men der sker også meget andet i Hillerød i form af både supersygehuset og generel udvidelse af byen. Der vil jeg være med til også at få de unge integreret i den udvikling," siger han.

Selvom han medgiver, at det er en svær øvelse, håber Emil Colding Sørensen også at kunne bidrage til et mere positivt syn på "dem, der har et svendebrev".

"Jeg har oplevet til en fest at tale med én, der gik på universitet. Da jeg fortalte, at jeg gik på erhvervsskolen, sagde hun 'nurh', forstået på den måde, at det var synd for mig. Det var helt vildt irriterende, og jeg ved ikke, hvor den faglige disrespekt kommer fra, men den er derude, og jeg vil gerne ændre på den," siger han.

Det inkluderer også, at kommunen selv bliver bedre til at tilbyde forskellige praktikpladser.

Emil Colding Sørensen 25 år. Arbejder som IT-specialist hos Forsvarets Koncern IT i Hvidovre. Har boet i Aalborg, men flyttede sidste år til centrum af Hillerød, hvor han bor med sin kæreste, der for nyligt annoncerede sin graviditet.

"Hvis vi som kommunale presser de private til, at de skal have pladser, må vi også kigge på os selv. Vi har nærmest det hele i Hillerød Kommune, og nogle mangler jo praktikplads. Derfor ville jeg se på, hvordan vi kunne få flere kontorelever, gartnerlærlinge og praktikpladser til IT-teknikere, som mig selv."

Uenigheder Hjemme ved spisebordet har Emil Colding Sørensen og hans mor næppe haft den sidste diskussion. Dem kommer de med al sandsynlighed også til at have, hvis begge kommer i byrådet. Men det er som sådan ikke noget, hverken han eller Louise Colding er nervøs for.

"Vi har i gruppen tit uenighed, men så arbejder vi hen til enighed. Emil været vant til, at vi kan være uenige over spisebordet, men vi bliver ikke uvenner. Og jeg er ikke bange for at sige, at jeg er uenig på et gruppemøde," siger Louise Colding og uddyber:

"Hvis vi begge bliver valgt ind, bliver det sådan, at når vi er til møder og forhandlinger, så er vi medlemmer af byrådet, så er vi ikke mor og søn. Det tror jeg sagtens, vi kan administrere."

Louise Colding 52 år. Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Medlem af Kultur og Fritidsudvalget.

Forfatter siden 2018.

Helt sin egen Om de kommer til at møde skepsis, tager de heller ikke tungt. Emil Colding Sørensen understreger, at han selv har været engageret politisk i mange år og som 9-årig meldte sig ind i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og at han er helt sin egen. Louise Colding er enig, selvom hun dog gør opmærksom på, at det nok var da Emil Colding Sørensen var 10, han meldte sig ind i DSU. Han er dog ikke så sikker, for det var vist nok, da han brækkede armen, hvilket han fastslår, at han gjorde som 9-årig.

"Jeg har faktisk tænkt meget over, at folk kunne se lidt skævt til, at både jeg og min mor er i byrådet, og det skal folk have lov til. Men så snart, de ser, at jeg er engageret, tror jeg ikke, der i byrådet vil være tvivl om, at jeg også har min egen stemme," siger Emil Colding Sørensen.

Han erkender til gengæld, at navnet Colding formentlig vil vække genklang og kan blive en fordel. (teksten fortsætter under billedet)

Emil Colding Sørensen har selv været medlem af DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, men husker stadig, at det var et af Louise Coldings konkrete resultater, der var afgørende for hans interesse i politik. Foto: Allan Nørregaard.

"Men jeg er nummer 12 på listen, så på den måde er det ikke en fordel. Jeg var også aktiv sidste valgkamp og har været det i forbindelse med Folketingsvalget. Hvert eneste valg har jeg været oppe i lygtepælene, og hvis der er nogen, der synes, det er unfair, at jeg kommer ind, må jeg bare sige, at det er demokratiet. Der er kun én gruppe mennesker, der bestemmer, om jeg skal ind, og det er hverken mig, partiet, min mor eller borgmesteren. Det er borgerne, der bestemmer."

relaterede artikler

Venstre-stemmesluger skifter til DF 14. april 2021 kl. 21:02

Socialdemokraterne har kandidaterne klar til valget 30. marts 2021 kl. 21:09