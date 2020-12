Mor gav lussinger og slog datter med fjernbetjening

En 47-årig kvinde fik forleden i Retten i Hillerød en betinget fængselsdom på 30 dage for at have slået sin datter, som er omkring 16 år gammel.

Kvinden erkendte sig skyldig i at have givet sin datter to lussinger i deres hjem i Hillerød, og hun erkendte, at hun havde slået datteren en gang over håndleddet med en fjernbetjening.